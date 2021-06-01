Как бельмо на глазу: В Бишкеке котлован возле "Комфорта" просят засыпать

Жители многоэтажного жилого дома по улице Ибраимова, где некогда располагался магазин "Комфорт", просят мэрию засыпать вырытый перед ним котлован и провести озеленение. Огороженная бетонным забором территория несостоявшейся строительной площадки значительно ухудшает внешний вид центральной части города.

На днях муниципалитет распространил рядовую на первый взгляд новость о том, что исполняющий обязанности мэра Бактыбек Кудайбергенов провел личную встречу с несколькими гражданами. Каждый из принятых чиновником бишкекчан пришел со своими проблемами и попросил содействия в их решении.

Были в их числе и жители многоэтажного жилого дома, находящегося по адресу Ибраимова 61. Именно в нем и располагался некогда магазин "Комфорт". Точнее, физически его помещения до сих существуют и даже используются. Но, конечно, уже не в том виде, в котором они были задействованы ранее. А перед центральным входом вырыт котлован – здесь частные лица намеревались построить торговые площади и подземный паркинг. В настоящий момент территория используется как стоянка для посетителей строительного рынка.

Так вот долгие годы длилось противостояние жителей указанного дома с застройщиком. И люди, уставшие от бесконечных судов, обратились к градоначальнику с просьбой засыпать злополучный котлован (единственное, что удалось сделать претендовавшему на эту землю бизнесмену) и вернуть зеленую зону.

А история этой войны очень длинная и заслуживает отдельного внимания. Началась она в 2011 году, когда к дому неожиданно подъехала специальная техника и начала рыть котлован. Тогда-то обескураженные жители первый раз и встали на защиту территории общего пользования, которую по непонятным причинам передали частникам под застройку.

Сейчас многие и не знают, но когда-то перед бывшим "Комфортом" существовала зеленая зона. Пока на нее не положили глаз предприниматели, решившие, что нечего такому лакомому куску земли в центре города стоять просто так. Лучше организовать здесь места для торговли. В результате ларьками и прилавками все насаждения были уничтожены. Ну а потом пришли строители с тяжелой техникой, решившие и вовсе поднять здесь торговую махину с подземными парковками.

Как выяснилось позже, для осуществления своего плана предприниматели ранее обратились в соответствующие государственные и муниципальные органы, которые без зазрения совести дали добро на стройку очередного торгового центра, которыми Бишкек и так переполнен. В этом деле мелькали фамилии таких деятелей, как бывший мэр Арстанбек Ногоев и экс-глава Госстроя Каныбек Нарбаев. Именно их обвиняли в выдаче документов застройщикам.

Однако такой поворот событий не устроил жителей многоэтажки Ибраимова 61. Они, а также ряд общественных организаций и предпринимателей, обратились в суд с требованием обязать мэрию отменить выделение земли под застройку и вернуть ее в первоначальное состояние. Так как на тот момент строители уже успели снести остатки зеленых насаждений и вырыть котлован.

Здесь важно отметить, что часть жильцов почему-то поддерживала строителей. Они даже проводили пресс-конференции, где доказывали необходимость строительства в этом районе такого объекта. Мол, подземные стоянки очень нужны.

Закрутилась целая череда судебных разбирательств. Одна инстанция выносила решения в пользу горожан, другая в пользу предпринимателей, куча ходатайств и определений, годы разборок и клубки испорченных нервов. При этом звучали самые разнообразные мнения. Архитекторы столицы настаивали, что это территория общего пользования и стройка здесь – это грубое нарушение Генплана. Эту точку зрения поддерживал даже ряд муниципальных чиновников, включая бывшего мэра Ису Омуркулова, который прямо говорил, что процедура передачи земли в частные руки прошла незаконно. Это место считается зоной отдыха.

Для примера, при первых обращениях в суды, Межрайонная и Городская инстанции вынесли решения в пользу жителей. Они посчитали, что сделка по продаже участка была проведена с нарушениями законодательства. Однако Верховный суд, который должен был поставить в этом деле точку, вернул его на новое рассмотрение, чем вызвал бурю негодования бишкекчан. И это притом, что к тому моменту уже включили "заднюю передачу" представители муниципальных и государственных органов, которые выдавали документы. На заседаниях Фемиды они признавали, что при выдаче бумаг были допущены серьезные нарушения. Впрочем, не мудрено, что прозвучали такие признания. Ведь в отношении ряда ответственных лиц на тот момент были заведены уголовные дела по факту выделения земли общего пользования под застройку.

Затем было новое решение Свердловского районного суда, который также поддержал горожан. Это было в 2014 году. Предпринимателям предписывалось засыпать котлован и убрать ограждение. Потом аналогичное решение принял повторно и Бишкекский городской суд.

В 2015 году в "Вечерке" состоялась пресс-конференция обеих сторон конфликта. Тогда представители жителей Ибраимова 61 заявляли, что незаконность продажи участка у "Комфорта" доказана, но Верховный суд в очередной раз не выносит соответствующего решения. Не помогли и многочисленные обращения инициативной группы в Жогорку Кенеш и к президенту республики.

Застройщик же заявлял, что жители близлежащих домов во главе с председателями товариществ собственников жилья, а также собственники соседних нежилых помещений давали свое письменное согласие на строительство. К тому же решение о выделении территории предпринимателям выдавалось комиссионно на градостроительном совете, где присутствуют практически все городские службы. Мол, проект был одобрен в соответствии с Генпланом города. Поэтому все необходимые разрешительные документы на проектирование и строительство многоярусного здания с автопарковкой получены законно.

С тех пор об этом деле вспоминали лишь изредка и предпочитали поскорее забыть. А котлован так и стоит не засыпанным, все также обнесенный забором. Его сейчас используют как парковку. Есть вероятность, что просто ждут пока общественность забудет и страсти улягутся. А там можно будет еще раз попытаться возвести торговый центр.

Однако активисты сдаваться не собираются. Именно поэтому они и пришли к мэру с просьбой помочь окончательно поставить точку в этом споре и организовать у "Комфорта" сквер. Бактыбек Кудайбергенов поручил подчиненным еще раз изучить вопрос и провести соответствующую работу в рамках компетенции муниципалитета.

В общем, появилась надежда, что это бельмо в центре города, наконец, исчезнет и Бишкек обзаведется еще одной зеленой зоной.