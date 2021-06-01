Депутаты Жогорку Кенеша Асылбек Жээнбеков и Торобай Зулпукаров арестованы на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

"В рамках уголовного дела по фактам коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке месторождения "Кумтор", межведомственной следственной группой продолжаются следственные действия с участием лиц, имеющих отношение к данному уголовному делу", - говорится в сообщении.

Так, 31 мая, после производства ряда следственных действий, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.319 ч.2 (Коррупция) УК КР было вручено уведомление о подозрении в совершении указанного преступления депутатам Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Асылбеку Жээнбекову и Торобаю Зулпукарову.

В этот же день Первомайским районным судом г. Бишкек рассмотрено ходатайство следствия, и в отношении Асылбека Жээнбекова и Торобая Зулпукарова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

ГКНБ КР будет на постоянной основе информировать общественность о ходе и результатах расследования данного уголовного дела.