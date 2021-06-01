В Бишкеке с поличным за взятку задержан милиционер. Он был под наркотиками

В Бишкеке за вымогательство взятки задержан сотрудники милиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Служба внутренних расследований МВД на постоянной основе предпринимает решительные меры по выявлению и предотвращению нарушений законности, по чистке рядов органов внутренних дел от нечистых и недостойных сотрудников, взяточников, подрывающих авторитет милиции в глазах общества. Накануне выявлен факт противоправного деяния, в котором замешан сотрудник правоохранительных органов.

7 мая с заявлением в СВР МВД обратилась гражданка У.Б., которая просила принять меры в отношении сотрудника милиции по факту вымогательства взятки.

В ходе разбирательства было установлено, что указанный сотрудник вымогает денежные средства в размере 12 тысяч долларов США за положительное решение по досудебному производству.

Данный факт был зарегистрирован по статье 326 ч.3 "Вымогательство взятки" УК КР.

31 мая сотрудниками Службы внутренних расследований (СВР) МВД совместно с АКС ГКНБ проведены оперативные мероприятия, в результате которых на пересечении улиц Бакаева-Ахунбаева в Бишкеке при получении денежных средств в размере 1000 долларов США и 20 тысяч сомов с поличным задержан сотрудник Полка ведомственной милиции Службы охраны МВД старший сержант милиции А.А.

Отмечается, что при освидетельствовании на установление фактов употребления наркотических средств получен положительный результат.

В настоящее время дальнейшим расследованием занимается АКС ГКНБ.