10 мер для продвижения "зеленой" экономики в сельском хозяйстве КР

В сельском хозяйстве Кыргызстана намерены развивать использование калифорнийских червей для производства органических удобрений.

По словам экспертов, красные калифорнийские черви являются очень ценными производителями биогумуса, который является отличным природным удобрением. Благодаря своей способности перерабатывать все виды органических отходов, они широко используются при переработке отходов животноводства, промышленных отходов и сточных вод. По этой причине считается, что черви могут решить некоторые проблемы загрязнения окружающей среды. Их взрослые особи имеют продолжительность жизни до 15 лет, они выносливы, просты в уходе, быстро размножаются. Учитывая выгоды от применения данной "зеленой" технологии, она предлагается, как мера по продвижению и развитию устойчивого сельского хозяйства.

В целях внедрения и расширения практики использования "зеленых", ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий в сельском хозяйстве, объединение юридических лиц "Зеленый Альянс Кыргызстана" при координации с Министерством экономики и финансов КР и при поддержке кыргызо-германо-швейцарской программы Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) "Зеленая экономика и устойчивое развитие частного сектора в КР" ведет работу по разработке мер зеленой политики для устойчивого развития растениеводства и животноводства.

В данном процессе особенно важно, чтобы определяемые меры соответствовали потребностям частного сектора. Для этого были организованы соответствующие встречи и обсуждения с частным сектором в регионах. По их итогам выявлены и отобраны следующие меры для продвижения устойчивого сельского хозяйства:

Меры по растениеводству:

1. Разработка практических рекомендаций по проведению анализа почвы для фермеров.

2. Сбор и систематизация существующих рекомендаций по удобрениям и их поставщикам для фермеров.

3.Сбор и систематизация существующих рекомендаций по органическим методам защиты растений для фермеров.

Меры по животноводству:

4.Внедрение технологии переработки отходов животноводства посредством использования калифорнийских червей с получением на выходе органического биогумуса. Содействие флагманским компаниям по производству биогумуса в налаживании работы с отраслевыми ассоциациями по консолидированной поставке червей заинтересованным фермерам и обучению технологиям.

5.Внедрение технологии выращивания "гидропонных" кормов для стойлового откорма крупнорогатого скота (КРС).

Содействие флагманским компаниям по производству оборудования для выращивания кормов на "гидропонике" в налаживании работы с отраслевыми ассоциациями по консолидированной поставке оборудования заинтересованным фермерам и обучению технологиям.

6. Внедрение технологий переработки отходов животноводства посредством биогазовых установок с получением двух продуктов (биогаз и биоудобрение). Содействие флагманским компаниям по производству биогазовых установок в налаживании работы с отраслевыми ассоциациями по консолидированной поставке оборудования заинтересованным фермерам и обучению технологиям.

7. Комплексное внедрение технологий искусственного осеменения КРС

систематическое обучение частных ветеринаров специализации "искусственное осеменение" КРС стабильные и непрерывные поставки качественного семенного материала для пунктов искусственного осеменения стабильное и непрерывное обеспечение жидким азотом ветеринаров для хранения семенного материала.

Общие меры для растениеводства и животноводства:

8. Предоставление льготного кредитования.

В рамках государственной программы по финансированию сельского хозяйства предоставление льготного кредитования со стороны государственных банков (ОАО "Айыл банк" и ОАО "РСК-Банк") для фермеров и агрокомпаний, внедряющих "зеленые" технологии в растениеводстве и животноводстве.

9. Запуск еженедельной ТВ-передачи "Сельский час" (КТРК)

Подготовка и трансляция еженедельных ТВ-передач на кыргызском и русском языках с предоставлением информации о выгодах внедрения тех или иных "зеленых" технологий в секторах растениеводства и животноводства с демонстрацией практик их успешного использования на примере конкретных хозяйств республики.

10. Функционирование регионального центра "зеленого" сельского хозяйства в г. Ош.

Для содействия продвижению зеленых принципов ведения бизнеса, частному сектору в регионах необходимо наличие соответствующей структуры, которая способна будет предоставлять необходимые консультации по ведению бизнеса с использованием "зеленых" технологий на местах, информацию по поставщикам такого оборудования и необходимым специалистам.

Учитывая выявленные потребности частного сектора в применении зеленых принципов становится очевидным, что главной проблемой животноводов и растениеводов является недостаточная информированность о передовых технологиях в сельском хозяйстве.

"Владельцы фермерских хозяйств про "зеленые" технологии в сельском хозяйстве знают частично. Основные проблемы у них – это дороговизна кормов, отсутствие стабильного источника сбыта, нет стимулирующих "зеленое" животноводство кредитов или других финансовых инструментов. Животноводы не знают про такие методы зеленых технологий откорма как гидропонные корма, экструдированные корма. Нет информации про биогазовые установки по переработке навоза. Пытаются делать сбалансированные комбикорма для откорма, но стоимость откорма получается высокой", - отметил эксперт Зеленого Альянса Арстан Кадыров.

Необходимая информация должна быть широко распространена через сайт Министерства сельского хозяйства КР и ТВ-каналы, с привязкой к страницам в социальных сетях и каналу в Ютубе, а также через удобные для фермеров мобильные приложения и площадки.

В дальнейшем разработанные меры будут реализованы совместно с Министерством сельского, водного хозяйства и развития регионов.

Проект намерен активно продвигать реализацию зеленых принципов и развитие "зеленой" экономики в поддерживаемых секторах и оказывать всестороннее содействие устойчивому развитию Кыргызстана.

Справка: ОЮЛ "Зеленый Альянс.KG" – это инициатива по объединению сил общества Кыргызстана для реализации принципов зеленой экономики и устойчивого развития в стране. Альянс является единой и с каждым днем растущей сетью из самых влиятельных организаций-лидеров в бизнесе, гражданском обществе и политике, работающих по самым различным направлениям в области охраны окружающей среды, зеленого экономического роста и устойчивого развития. На сегодняшний день количество членов Альянса достигает более 60 организаций и индивидуальных членов.