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В Бишкеке пропал экс-директор сети лицеев "Сапат" Орхан Инанды

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- Оксана Гут
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В Бишкеке пропал бывший директор сети кыргызско-турецких лицеев "Сапат" Орхан Инанды.

Как сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района, 1 июня примерно в 04:20 часов в службу "102" ГУВД г. Бишкек поступил вызов о том, что во дворе одного из многоэтажных домов в 12 микрорайоне обнаружен автомобиль марки "Lexus470" в открытом состоянии.

Незамедлительно на место вызова выехала следственно-оперативная группа третьего отдела городской милиции УВД Октябрьского района. По приезду, с письменным заявлением в милицию обратился гражданин Ю.К. с просьбой оказать содействие в поисках его отца И.О., который передвигался на данном автомобиле и выходил на связь по телефону 31 мая примерно в 18:00 часов, по настоящее время его местонахождение неизвестно.

В настоящее время создана следственно-оперативная группа из числа опытных следователей и оперативников, разосланы ориентировки в территориальные подразделения органов внутренних дел, ведутся все необходимые следственные действия и розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения гражданина И.О.


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URL: https://www.vb.kg/401697
Теги:
ГУВД, розыск, Турция, Бишкек, Кыргызстан, пропавшие без вести
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