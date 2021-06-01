В Бишкеке пропал экс-директор сети лицеев "Сапат" Орхан Инанды

В Бишкеке пропал бывший директор сети кыргызско-турецких лицеев "Сапат" Орхан Инанды.

Как сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района, 1 июня примерно в 04:20 часов в службу "102" ГУВД г. Бишкек поступил вызов о том, что во дворе одного из многоэтажных домов в 12 микрорайоне обнаружен автомобиль марки "Lexus470" в открытом состоянии.

Незамедлительно на место вызова выехала следственно-оперативная группа третьего отдела городской милиции УВД Октябрьского района. По приезду, с письменным заявлением в милицию обратился гражданин Ю.К. с просьбой оказать содействие в поисках его отца И.О., который передвигался на данном автомобиле и выходил на связь по телефону 31 мая примерно в 18:00 часов, по настоящее время его местонахождение неизвестно.

В настоящее время создана следственно-оперативная группа из числа опытных следователей и оперативников, разосланы ориентировки в территориальные подразделения органов внутренних дел, ведутся все необходимые следственные действия и розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения гражданина И.О.