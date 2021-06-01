Жители Пригородного напомнили про благие дела Василия Дашкова

В редакцию VB.KG обратились жители села Пригородное, которые выступили в поддержку бывшего руководителя ГП "Кыргыз темир жолу" Василия Дашкова. По их словам, он незаслуженно сегодня подвергается судебным и уголовным преследованиям.

Стоит признать, что история с отставкой прошлого руководителя ГП "Кыргыз темир жолу" действительно остается не проясненной. По крайней мере, до сих пор не ясно, в чем конкретно "провинился" глава госпредприятия, которого впервые поддержал так весь коллектив. Напомним, сразу после увольнения Василия Дашкова профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Кыргызстана направил письмо правительству страны с просьбой вернуть его на пост гендиректора ГП.

"Во время работы Василия Дашкова деятельность госпредприятия улучшилась. Даже в условиях пандемии COVID-19, когда из 4941 работника 827 человек с марта находились на вынужденном простое, "Кыргыз темир жолу" получила 1,1 млрд сомов прибыли. По сравнению с 2019 годом грузооборот вырос на 107%, было перевезено грузов на 104% больше. Платежи в бюджет составили 322,7 млн сомов, что на 25 млн сомов больше показателей 2019 года. Работникам предприятия была повышена зарплата. Просим дать Дашкову своим трудом доказать всем, что вы не ошиблись", – говорится в письме профсоюза.

Кроме этого, по словам железнодорожников, Дашков в период пандемии увеличил тарифные ставки оплаты труда на 5% всем сотрудникам компании. Проще говоря, в связи с увеличением роста цен на продукты питания, лекарственные препараты, товары и услуги было принято решение повысить заработные платы всем 5 тысячам работникам ГП на 5 процентов.

Кому понадобилось снимать Дашкова пока неизвестно, но если вспомнить, как значительно обогатились на железной дороге прежние руководители, то становится понятным, за какой куш идет борьба. Против главы КТЖ посыпались заказные материалы в СМИ и соцсетях сразу же после его назначения. Помимо этого, пошли разного рода вымогатели вроде Мелиса Аспекова, на которого глава железной дороги пожаловался в соответствующие органы.

Не исключено, что против Дашкова стали тайно исподтишка выступать кто-то из прежнего руководства КТЖ за то, что, как писали СМИ, он выявил и искоренил многие коррупционные схемы вплоть до кражи рельсов.

Жители "Пригородного" напомнили, что Василий Дашков на протяжении многих лет занимается благотворительностью и никогда не пиарил себя. При этом, все средства и помощь идут за счет предпринимательства семьи Дашковых, которым те занимаются много лет.

Так в период пандемии остро ощущалась нехватка врачей и машин скорой помощи и гендиректор КТЖ приобрёл для местной поликлиники села Пригородное машину скорой помощи марки "Фольксваген". Также в этот период, когда многие остались без работы, он оказал помощь малоимущим продуктами питания и товарами первой необходимости.

Также Василий Дашков, по словам гостей редакции, очень много сделал для местного сообщества.

Профинансировал строительство муниципального спорткомплекса.

Заасфальтировал 2 улицы протяжённостью 1 км. Провёл освещение по всему селу Пригородное, установив 150 фонарей по 150 кВт. Сделал ремонт основного моста БЧК.

Кроме этого, он ежегодно закупает на зиму по 30 тонн угля для малоимущих семей. Опять же во время пандемии, когда школы перешли на онлайн подарил мобильные телефоны детям из малоимущих семей для учебы.

Не забывал Дашков и про ветеранов. В 2020-2021 годах им была оказана материальная помощь ветеранам ВОВ по 10 тысяч сомов, а также вдовам ветеранов и тыловикам по 5000 сомов.

Материальная помощь детям-инвалидам, ветеранам ВОВ обрела и вовсе систематический характер. Например, к Василию Дашкову обратилась мать мальчика, страдающего анемией и повышенным кровотечением. И он пообещал выделить ребенку на лечение 90 тысяч сомов.

В заключение жители села отметили, что к Василию Дашкову часто обращаются за помощью нуждающиеся и он никому не отказывает в помощи.