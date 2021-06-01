Кыргызстан примет туристов только при наличии прививки от COVID-19

Кыргызстан будет принимать иностранных туристов только при наличии прививки от COVID-19. Об этом на пресс-конференции сегодня, 1 июня, сообщила заместитель директора департамента туризма при экономики и финансов КР Кыял Кенжематова.

По ее словам, Департаментом туризма разработан алгоритм по развитию сектора туризма после пандемии короновируса. В нем отмечается обязательное соблюдение санитарных норм иностранными туристами.

"В настоящее время документ находится на подписании в министерстве иностранных дел, потом его отправим в международный аэропорт "Манас". Надеемся, что вопрос уже решится на днях", - сказала Кыял Кенжематова.

Она отметила, что в прошлом году сфера туризма в Кыргызстане понесла большие убытки из-за ограничений в пандемию короновирусной инфекции. На сегодня авиасообщение открыто со всеми странами мира, а заезжать на территорию страны могут только граждане 33 стран.

"Мы предложили расширить этот список, чтобы в этом сезоне к нам могли заехать больше иностранных туристов", - добавила замдиректора департамента.