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Пострадавшим на границе детям и учителям психологи помогут на Иссык-Куле

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- Алина Мамаева
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Международный общественный фонд "Инициатива Розы Отунбаевой" совместно с Международным лагерем "Жетиген" организовали 10-ти дневную смену "Ветер перемен" для 70 детей и 20 женщин-учителей, пострадавших на кыргызско-таджикской границе 28-30 апреля этого года.

Как сообщают организаторы, цель мероприятия заключается в оказании психологической поддержки и помощи детям и женщинам-учителям из приграничных районов, пострадавших в ходе конфликта через арт-терапию и психологические консультации.

"Для детей будут организованы тематические мероприятия, спортивные, пляжные активности, квест-игры, кыргызские национальные игры, занятия в творческих студиях: медиа, вокал, танцы, живопись и скульптура, кулинарные мастер-классы, краткий курс компьютерной грамотности, развивающие игры на английском языке", - отмечают представители фонда.

В период реабилитации детей и взрослых на Иссык-Куле планируется создать благоприятную среду, в которой дети смогут полноценно отдохнуть, получить профессиональную психологическую и психотерапевтическую помощь, укрепить здоровье, творческое и интеллектуальное развитие.

"Дети и взрослые, пережившие вооружённый конфликт, испытывают психологический шок, который может иметь долгосрочные последствия в виде посттравматического синдрома. Поэтому квалифицированная психологическая помощь может помочь справиться со страхом, шоком, гневом", - считают организаторы отдыха.

Программа для учителей предполагает не только психологическую помощь, но и обучение методам работы с детьми, пережившими стресс и возможным посттравматическим синдромом (ПТРС).

Также детей и учителей ожидает посещение местных достопримечательностей – петроглифов и музея. Культурный Центр "Рух Ордо" им. Ч.Айтматова организует бесплатную экскурсию для участников лагеря. Команда ТВ проекта "Асман" проведет гала концерт с участием популярных исполнителей КР.

Благодаря поддержке неравнодушных людей было организовано обеспечение каждому ребенку предметами личной гигиены, комплект необходимой одежды и обуви для отдыха.

Мероприятие будет проходить при поддержке группы компаний "Ядран" (Татарстан) и структуры "ООН-Женщины" в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/401711
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