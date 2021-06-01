Компания MegaCom поздравила юных кыргызстанцев с Днем защиты детей

Сегодня, 1 июня, во всем мире отмечают Международный день защиты детей. По доброй традиции, мобильный оператор MegaCom организовал праздничные мероприятия для воспитанников патронируемых детских домов.

Руководство компании и представители региональных отделений MegaCom посетили Ошскую вспомогательную школу-интернат № 12, а также Джалал-Абадское детское психоневрологическое социально-стационарное учреждение. От имени коллектива мобильного оператора ребятам вручили сладкие подарки с пожеланиями крепкого здоровья.

В ответ на внимание со стороны MegaCom воспитанники социальных учреждений устроили для гостей праздничный концерт.

"Мы ответственны за светлое будущее юных кыргызстанцев, нуждающихся в защите и помощи со стороны государства и бизнеса. От внимания, оказываемого детям, зависит, насколько образованным, здоровым и счастливым вырастет новое поколение, – отметил в своей речи генеральный директор ЗАО "Альфа Телеком" Азат Базаркулов. – MegaCom регулярно оказывает помощь воспитанникам специальных учреждений, стремясь создать оптимальные условия для их развития и социальной адаптации".

Не остался без внимания в Международный день защиты детей и Сокулукский реабилитационный центр для лиц с ограниченными возможностями здоровья, где проходят курс лечения дети с ОВЗ. Сотрудники мобильного оператора, посетившие центр 1 июня, передали детишкам постельные принадлежности, а также порадовали их сладостями.

Напомним, компания MegaCom в рамках корпоративной социальной ответственности ежегодно в преддверии Международного дня защиты детей и Нового года устраивает для подшефных социальных учреждений, список которых постоянно пополняется, яркие праздники. Отечественный оператор связи активно поддерживает детдома, школы и интернаты, заранее запрашивая у администраций учреждений список необходимого инвентаря, мебели, бытовой техники и т. д.