Инспекторы УОБДД поздравили детей Чуйской области с праздником

Сегодня, 1 июня, в честь Международного дня защиты детей во всех районах Чуйской области инспекторы УОБДД поздравили детей с праздником. Об этом сообщает пресс-служба УОБДД Чуйской области.

Так, в ходе проведения мероприятия, инспекторы УОБДД посетили детские интернат-дома, детей с ограниченными возможностями и детей оставшихся сиротами. Виновников торжества одарили подарками, и, конечно, в такой жаркий день всем детям раздали мороженое.

После чего маленьким кыргызстанцам, а также воспитателям и преподавателям пожелали крепкого здоровья, хорошего настроения и всего наилучшего.