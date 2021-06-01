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Инспекторы УОБДД поздравили детей Чуйской области с праздником

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- Оксана Гут
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Сегодня, 1 июня, в честь Международного дня защиты детей во всех районах Чуйской области инспекторы УОБДД поздравили детей с праздником. Об этом сообщает пресс-служба УОБДД Чуйской области.

Так, в ходе проведения мероприятия, инспекторы УОБДД посетили детские интернат-дома, детей с ограниченными возможностями и детей оставшихся сиротами. Виновников торжества одарили подарками, и, конечно, в такой жаркий день всем детям раздали мороженое.

После чего маленьким кыргызстанцам, а также воспитателям и преподавателям пожелали крепкого здоровья, хорошего настроения и всего наилучшего.


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URL: https://www.vb.kg/401714
Теги:
дети, праздник, приют, Чуйская область, сироты, Кыргызстан, ГУОБДД
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