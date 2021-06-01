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В Академии МВД открылся центр взаимодействия правоохранителей с населением

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- Александра Василькова
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В Академии МВД в рамках празднования Международного дня защиты детей, состоялось открытие "Центра коммуникации и взаимодействия органов внутренних дел с населением". Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По словам заместителя начальника Академии МВД КР, полковника милиции Бакыта Дубанаева, о основная задача созданного центра – оказывать содействие в полноценной реализации Закона "Об основах профилактики правонарушений".

Также он отметил, что Центр коммуникации и взаимодействия ОВД с населением организован с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации, в центре используются современные цифровые решения для выстраивания дистационной коммуникации с территориальными подразделениями ОВД, органами местного самоуправления и общественно-профилактическими центрами, находящихся в разных уголках республики, что в свою очередь позволяет наращивать потенциал взаимодействия в реальном режиме.

В новом центре, оснащенном при поддержке МНКО "Сейферворлд", уже прошел круглый стол на тему: "Взаимодействие ОВД с населением, актуальные вопросы пресечения гендерного, семейного насилия, а также насилия в отношении детей".

Участники - замминистра внутренних дел КР, полковник милиции Октябрь Урмамбетов, председатель общественного совета МВД КР Ялкун Даутов, международный эксперт по наркополитике Александр Зеличенко, ряд других экспертов по борьбе с семейным насилием, а также курсанты Академии – обсуждали особенности применения законодательства по предотвращению и охране семейного насилия, а также вопросы по профилактики насилия над детьми.

Замминистра внутренних дел Октябрь Урмамбетов заявил, что реформа правоохранительной системы должна быть направлена в первую очередь на восстановление верховенства закона и возврат общественного доверия к государственным институтам.

"В этой связи, на базе открывшегося в Академии МВД центра профессорско-преподавательский состав должен учить действующих сотрудников на курсах повышения квалификации и будущих сотрудников органов внутренних дел навыкам партнерской и социально-сервисной модели работы с населением", - подчеркнул замминистра внутренних дел КР, полковник милиции Октябрь Урмамбетов.

По его словам, участковые уполномоченные милиции, инспектора по делам несовершеннолетних, УПСМ и передвижные приемные милиции должны от количественных показателей встреч с населением, переходить к качеству, а именно уделять пристальное внимание решению насущных проблем обращающихся граждан совместно с заинтересованными государственными органами.

Также Урмамбетов заявил, что необходимо распространять передовой опыт общественно-профилактических центров, функционирующих при поддержке "Сейферворлд" на юге республики, на все остальные общественно-профилактические центры по всей стране.


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URL: https://www.vb.kg/401715
Теги:
Академия МВД, МВД, Кыргызстан
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