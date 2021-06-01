Теперь оплата картами через "О!Деньги" без комиссии!

Пользователи приложения "Мой О!" уже оценили возможность добавлять и использовать банковские карты через кошелек "О!Деньги". Теперь это не только удобно, но еще и выгодно, ведь с 1 июня оплачивать картой через кошелек можно без комиссии!

5 причин воспользоваться этой удобной функцией

Добавленная карта избавляет от необходимости искать платежный терминал, ведь совершить оплату или пополнить кошелек можно прямо со счета карты. С картой в приложении всегда есть выбор источника средств: баланс телефона, электронный кошелек или карта, если в кошельке или на балансе недостаточно средств. Для оплаты нужно лишь выбрать услугу в каталоге или отсканировать QR-код на кассе или чеке. Все! Больше не придется ждать сдачу или передавать карту кассиру, тратить время на ввод пин-кода и подписание чека. Приложение позволяет добавлять карты Visa, Mastercard, "Элкарт" любого банка. Для этого достаточно открыть "Мой О!", найти вкладку "Мои карты", указать данные всего один раз и можно сразу оплачивать услуги без комиссии! Все операции надежно защищены в соответствии с международным стандартом безопасности данных PCI DSS.

Отметим, через кошелек "О!Деньги" можно отправлять переводы на другие кошельки и карты, бесконтактно оплачивать более 900 сервисов: коммунальные услуги, интернет, штрафы, счета в кафе, на АЗС, покупки в магазинах и многое другое.

Установите приложение "Мой О!" в Google Play или App Store прямо сейчас и оплачивайте картой со смартфона!

Сервис "О!Деньги" предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБ КР № 2021030817, № 3022030817.