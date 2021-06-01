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Марипов: Мы должны обеспечить детям счастливое детство

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- Оксана Гут
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Председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Улукбек Марипов посетил специализированную школу-интернат №21 в городе Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Марипов поздравил детей с 1 июня – Международным днем защиты детей.

"Детство – самое прекрасное время в жизни человека. Обеспечить счастливое детство детям – главная задача не только родителей, но и государства. Для этого необходимо создать все условия для получения качественного образования и разностороннего развития личности. Сегодня мы специально приехали поздравить детей школы-интерната. Вы все – большие молодцы! У вас есть огромная тяга к знаниям и вы старательно учитесь. Вы успеваете сочетать учебу с творчеством, спортом и трудом. Я желаю вам крепкого здоровья, успехов в учебе, светлого и прекрасного будущего. Всегда верьте в собственные силы и возможности, не отказывайтесь от своей мечты", - сказал глава Кабмина.

В рамках посещения школы председатель Кабинета министров ознакомился с условиями проживания и обучения детей.

Специализированной школе подарили бытовую технику и спортивный инвентарь. Также будут выделены финансовые средства на строительство банного комплекса, в котором школа-интернат нуждалась долгое время.

В школе обучаются 309 детей со всех регионов Кыргызской Республики. Учащиеся школы активно участвуют в городских и республиканских конкурсах и соревнованиях.


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URL: https://www.vb.kg/401720
Теги:
дети, правительство, праздник, Кыргызстан, Улукбек Марипов
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