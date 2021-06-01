Сбои финансирования не помеха: в Чолпон-Ате строят водоочистные сооружения

В Чолпон-Ате продолжаются работы по улучшению системы водоснабжения города, несмотря на задержку финансирования. Об этом VB.KG сообщил директор чолпон-атинского муниципального предприятия "Водоканал" Махмуд Турдакунов.

Он рассказал, что в улучшение системы водоснабжения Чолпон-Аты было инвестировано 5,1 миллиона евро, предоставленные ЕБРР, ЕИБ и ЕС. Финансирование состоит из двух параллельных кредитов по 1 миллиону евро каждый, предоставленных ЕБРР и ЕИБ, также 3,1 миллиона евро были предоставлены ЕС на грантовой основе. Основная часть этих средств уже поступила и освоена.

"Но еще должны прийти около миллиона евро, которые будут направлены на окончание строительства современных водоочистных сооружений", - отмечает глава чолпон-атинского водоканала.

По его словам, работы на объекте, несмотря на задержку финансовых поступлений, идут активно.

"Часть финансовых средств были направлены на замену старых труб, некоторые из них были установлены более 60 лет назад, что в свою очередь поможет уменьшить риск заболеваний, связанных с плохим качеством воды, а также улучшить контроль качества. Кроме того, в рамках этого же проекта водоканалу было предоставлено специализированное оборудование, включая два экскаватора-погрузчика, грузовик и передвижную мастерскую общей стоимостью 271,604 евро", - сообщил Турдакунов.

Также в рамках проекта было обновлено электрооборудование водоканала, а также построено новое здание - раньше у организации была только лаборатория.