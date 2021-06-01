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В Узбекистане начали строить солнечную электростанцию

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил место строительства солнечной фотоэлектрической станции в Шерабадском районе Сурхандарьинской области, сообщается на сайте uznews.uz.

Президент дал старт строительству солнечной электростанции в Сурхандарье

По данным пресс-службы президента, компания ОАЭ Masdar построит в Шерабадском районе солнечную фотоэлектрическую станцию мощностью 457 МВт. Также будут возведены новая подстанция напряжением 220 кВт и 52-километровая ЛЭП для подключения к подстанции "Сурхон".

Под станцию отобран участок площадью 601 гектар. Masdar привлечет $260 млн прямых инвестиций. Годовая производственная мощность станции составит 1,04 миллиарда кВт/часов.

Реализация проекта позволит экономить 340 млн кубометров природного газа в год, электричеством будут обеспечены 300 тысяч домохозяйств.

На строительстве фотоэлектрической станции будут задействованы тысяча человек, при эксплуатации - 120 специалистов. Запуск данного крупного объекта намечен на август 2023 года.

"Появление возможности закупать электроэнергию по стоимости 1,8 цента за один киловатт-часов - это очень большой успех для экономики нашей республики и важный фактор обеспечения благополучия населения. В целом строительство данной станции, вырабатываемая ею энергия и новая инфраструктура даст мощный импульс комплексному развитию области", - сказал Шавкат Мирзиёев.

Затем глава государства заложил капсулу в честь строительства фотоэлектрической станции.

Отмечается, что данный проект является частью программы строительства солнечных фотоэлектрических станций общей мощностью 1 ГВт, реализуемой правительством Узбекистана при поддержке Азиатского банка развития.

Планируется построить солнечные станции мощностью 200 мегаватт в Самаркандской и Джизакской областях, ветровые электростанции на 100 мегаватт в Берунийском и Караузякском районах Каракалпакстана, а также 3 ветровые электростанции общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в Бухаре и Навои.

"Узбекистан поставил цель довести мощность солнечных электростанций до 5 тысяч, ветровых электростанций - до 3 тысяч, гидроэлектростанций - до 4 тысяч мегаватт к 2030 году", - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/401724
Теги:
Узбекистан, Электрические станции
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