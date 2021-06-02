Бешкунгейцы закрыли дорогу автотехнике, уничтожающей вершины предгорий

Местные жители закрыли дорогу к горам, установили юрту и ведут круглосуточное дежурство, чтобы больше не допускать тяжелую автотехнику в карьеры по добыче стройматериалов рядом с селом Беш-Кунгей Аламудунского района. Об этом VB.KG сообщил источник, близкий к экс-премьер-министру КР Апасу Джумагулову.

Такова реакция местной общественности на статью бывшего премьер-министра, доктора геолого-минералогических наук Джумагулова в защиту экологии Бишкека и всей Чуйской долины на сайте VB.KG 27 мая о проблемах гор у села Беш-Кунгей.

- Уничтожение горы Беш-Кунгей непременно, на мой взгляд, повлияет на перераспределение воздушных потоков и приведет к прорыву теплого воздуха в наши предгорья и горы, - предупредил Апас Джумагулов.

Он призвал полностью остановить добычу стройматериалов в карьере рядом с Беш-Кунгеем. Ведь действующий карьер представляет собой огромную работающую площадку по добыче сырья методом пирога. А гора шаг за шагом по уступам исчезает.