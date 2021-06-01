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Детей из домов-интернатов поздравили милиционеры

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- Александра Василькова
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По случаю Дня защиты детей заместитель министра внутренних дел полковник милиции Нурбек Абдиев посетил Краснореченскую школу-интернат и детский психоневрологический дом-интернат в селе Беловодское. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Много лет милиционеры опекают воспитанников интернатов, с глубоким пониманием относятся к проблемам обучения, питания, воспитания детворы, требующей постоянного внимания и заботы. Встречи, подарки, поздравления, посильная помощь - добрая традиция, которую стражи порядка соблюдают с особым трепетом.

В школе-интернате села Красная Речка живут 123 подростка с ограниченными возможностями, 13 из них в этом году стали выпускниками. Замглавы МВД встретился с выпускниками а и вручил подарки от имени министерства.

Кроме того, сотрудники ОВД посетили Беловодское детское учреждение для детей с психоневрологическими заболеваниями. Всего в учреждении проживает 203 ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

МВД на постоянной основе оказывает финансовую помощь учреждениям для несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья. На этот раз на мероприятие было потрачено 95 тысяч сомов.


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URL: https://www.vb.kg/401727
Теги:
дети, Кыргызстан, МВД
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