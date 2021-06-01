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Похищение Орхана Инанды. В 2019 году ГКНБ рекомендовал ему нанять охрану

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- Оксана Гут
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ГКНБ КР принимает меры по поиску лиц, причастных к похищению бывшего руководителя образовательного учреждения "Сапат" Орхана Инанды, заявляет пресс-служба ведомства.

Сообщается, что в 2019 году в связи с полученными сведениями о намерениях отдельных членов организованной преступной группировки похитить гражданина КР Орхана Инанды, с целью получения выкупа, были организованы проверочные мероприятия в рамках материалов досудебного производства по признакам преступления, предусмотренного ст.170 ("Похищение человека") УК КР.

"В ходе следственно-оперативных мероприятий О. Инанды был проинформирован следственными органами ГКНБ КР об угрозе похищения. В связи с чем наряду с проводимыми органами национальной безопасности проверочными мероприятиями ему было рекомендовано привлечь личную охрану и принять необходимые меры предосторожности", - информируют в ГКНБ.

ГКНБ КР проводится комплекс оперативных мероприятий по оказанию содействия МВД КР в поиске причастных лиц к совершению указанного преступления.


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URL: https://www.vb.kg/401728
Теги:
ГКНБ, похищение, Турция, Кыргызстан, пропавшие без вести, поиски
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