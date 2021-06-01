Похищение Орхана Инанды. В 2019 году ГКНБ рекомендовал ему нанять охрану

ГКНБ КР принимает меры по поиску лиц, причастных к похищению бывшего руководителя образовательного учреждения "Сапат" Орхана Инанды, заявляет пресс-служба ведомства.

Сообщается, что в 2019 году в связи с полученными сведениями о намерениях отдельных членов организованной преступной группировки похитить гражданина КР Орхана Инанды, с целью получения выкупа, были организованы проверочные мероприятия в рамках материалов досудебного производства по признакам преступления, предусмотренного ст.170 ("Похищение человека") УК КР.

"В ходе следственно-оперативных мероприятий О. Инанды был проинформирован следственными органами ГКНБ КР об угрозе похищения. В связи с чем наряду с проводимыми органами национальной безопасности проверочными мероприятиями ему было рекомендовано привлечь личную охрану и принять необходимые меры предосторожности", - информируют в ГКНБ.

ГКНБ КР проводится комплекс оперативных мероприятий по оказанию содействия МВД КР в поиске причастных лиц к совершению указанного преступления.