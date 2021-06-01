Погода
$ 83.82 - 84.20
€ 101.07 - 102.57

Богатая нищая страна или конец кумторовскому абсурду

356  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстан получил от разработки месторождения Кумтор всего 1,5 млрд долларов, а разрабатывающая рудник Centerra Gold Inc. – 11,5 млрд долларов.

Сами по себе ресурсы не делают страну богатой, но надо научиться на них зарабатывать. В подавляющем большинстве своем африканские государства не умеют зарабатывать на своих богатствах и поэтому инвесторы знают, что проще купить президента, подарить миллионы, и грабить народное достояние. В этом плане да и Кыргызстан тоже недалеко ушел, по сути нас точно так же воспринимали.

Нам не хватало истинных государственников, болеющих за свой народ. На кыргызских ресурсах прекрасно зарабатывали иностранные инвесторы в лице канадских бизнесменов, и наживались наши бывшие высокопоставленные чиновники. Как точно подметил один из наших экспертов, довольствуясь объедками с барского стола Камеко и Центерры. На деньги Кумтора, то есть на наши деньги, власти устраивали выборные кампании.

Кумтор - это история не только крупнейшего месторождения золота, который, будь он реализован в интересах народа и страны, мог дать мощнейший толчок развитию национальной экономики. Кумтор - это и политическая история о том, как грабили и уничтожали страну, история коррумпированности и алчности.

По неподтвержденным данным, при каждом президенте и премьере Центерра давала: президенту 150 млн долларов, премьер-министру 50 млн долларов и депутатам по 100 тысяч долларов США.

Бывшие чиновники сколько угодно могут говорить о том, что из "Центерры" выжали все, что можно было. Конечно, если выжимали для себя и молчали.

Именно продажность, именно алчность, именно потворство власть имущих сделали возможным то, что в любой цивилизованной стране было бы недопустимо и немыслимо. "В любой цивилизованной стране не стали бы терпеть компанию, которая нарушала и игнорировала национальное законодательство", заявил Акылбек Жапаров перед парламентом.

Рудник "Кумтор" тесно связан с разрушением экологии. В совокупности на месторождении "Кумтор" возникли значительные экологические проблемы, включая уничтожение почвенного слоя на площади 7 797 924,4 м2, исчезновение редких растений, занесенных в том числе в Красную книгу Кыргызстана, загрязнение вод со значительным превышением содержания ядовитых веществ, загрязнение и разрушение ледников, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, использование водных ресурсов без оплаты.

Генеральная ассамблея ООН не раз принимала такое решение, в котором четко и ясно написано, что в случае, если природное богатство страны не приносит никаких социально-экономических выгод и наносит ущерб экологии, то государство вправе национализировать компанию.

Пришла пора положить конец кумторовскому абсурду.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401730
Теги:
Кумтор, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  