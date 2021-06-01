Богатая нищая страна или конец кумторовскому абсурду

Кыргызстан получил от разработки месторождения Кумтор всего 1,5 млрд долларов, а разрабатывающая рудник Centerra Gold Inc. – 11,5 млрд долларов.

Сами по себе ресурсы не делают страну богатой, но надо научиться на них зарабатывать. В подавляющем большинстве своем африканские государства не умеют зарабатывать на своих богатствах и поэтому инвесторы знают, что проще купить президента, подарить миллионы, и грабить народное достояние. В этом плане да и Кыргызстан тоже недалеко ушел, по сути нас точно так же воспринимали.

Нам не хватало истинных государственников, болеющих за свой народ. На кыргызских ресурсах прекрасно зарабатывали иностранные инвесторы в лице канадских бизнесменов, и наживались наши бывшие высокопоставленные чиновники. Как точно подметил один из наших экспертов, довольствуясь объедками с барского стола Камеко и Центерры. На деньги Кумтора, то есть на наши деньги, власти устраивали выборные кампании.

Кумтор - это история не только крупнейшего месторождения золота, который, будь он реализован в интересах народа и страны, мог дать мощнейший толчок развитию национальной экономики. Кумтор - это и политическая история о том, как грабили и уничтожали страну, история коррумпированности и алчности.

По неподтвержденным данным, при каждом президенте и премьере Центерра давала: президенту 150 млн долларов, премьер-министру 50 млн долларов и депутатам по 100 тысяч долларов США.

Бывшие чиновники сколько угодно могут говорить о том, что из "Центерры" выжали все, что можно было. Конечно, если выжимали для себя и молчали.

Именно продажность, именно алчность, именно потворство власть имущих сделали возможным то, что в любой цивилизованной стране было бы недопустимо и немыслимо. "В любой цивилизованной стране не стали бы терпеть компанию, которая нарушала и игнорировала национальное законодательство", заявил Акылбек Жапаров перед парламентом.

Рудник "Кумтор" тесно связан с разрушением экологии. В совокупности на месторождении "Кумтор" возникли значительные экологические проблемы, включая уничтожение почвенного слоя на площади 7 797 924,4 м2, исчезновение редких растений, занесенных в том числе в Красную книгу Кыргызстана, загрязнение вод со значительным превышением содержания ядовитых веществ, загрязнение и разрушение ледников, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, использование водных ресурсов без оплаты.

Генеральная ассамблея ООН не раз принимала такое решение, в котором четко и ясно написано, что в случае, если природное богатство страны не приносит никаких социально-экономических выгод и наносит ущерб экологии, то государство вправе национализировать компанию.

Пришла пора положить конец кумторовскому абсурду.