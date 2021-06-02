Заявки на участие в конкурсе "Лидеры России" поступили и из Кыргызстана

Более 173 тысяч человек из всех 85 регионов России и 132 стран (включая Кыргызстан) зарегистрировались на четвертый конкурс управленцев "Лидеры России". Это – флагманский проект президентской платформы "Россия – страна возможностей", а всего за четыре года на участие в конкурсе пришло более 833 тысяч заявок.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, наставник конкурса "Лидеры России" Сергей Кириенко в ходе пресс-конференции в ТАСС по итогам нынешней регистрационной кампании.

В нынешнем году, по его словам, конкурс разделен на 8 профильных специализаций. В дополнение к направлениям "Наука" и "Здравоохранение", которые были запущены в прошлом году, стартовали новые треки "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Культура", "Информационные технологии", а также треки "Студенты (для участников без управленческого опыта) и "Международный" (для граждан других стран, которые хотят жить и работать в России).

"По трекам абсолютный лидер "Бизнес и промышленность" – 57,5 тысяч заявок. На втором месте "Государственное управление" – 37 тысяч заявок, на третьем – "Информационные технологии" – 16 тысяч заявок. У нас завершилась подача заявок на все треки кроме "Международного". Решение о его запуске принималось позже, поэтому было решено дать людям больше времени для подачи заявок", – отметил Сергей Кириенко.

Как рассказал он, возможность участвовать у иностранных граждан была уже во втором конкурсе. Но им было намного сложнее проходить тесты, особенно на знание истории, географии и экономики России, к тому же их сравнивали с профессиональными российскими управленцами. Поэтому иностранцев в финале практически не было. И было принято решение дать им в 2021 году возможность показать себя в специальном треке "Международный". Финалисты смогут получить вид на жительство, а победители – стать гражданами России по ускоренной процедуре.

По числу регистраций, сообщил Кириенко, самыми активными оказались жители Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Украины, Узбекистана, Армении, Латвии, Туркменистана, Таджикистана и Германии.

Дистанционный этап четвертого конкурса "Лидеры России" стартовал 21 мая. Основной приз остается прежним – это грант в размере 1 миллиона рублей на выбранную программу обучения в любом вузе страны. Также партнеры "Лидеров России" (крупнейшие российские компании) предоставляют финалистам и победителям треков собственные пакеты предложений – это и доступ к программам корпоративного обучения, и стажировки, и вакансии.

Первый заместитель генерального директора ТАСС, член Наблюдательного Совета конкурса "Лидеры России" Михаил Гусман обратился к организаторам конкурса от лица Всемирной ассоциации русской прессы, фонда поддержки русскоязычной прессы за рубежом с предложением подвести итог трека "Международный" в марте будущего года во время ХХII Всемирного конгресса русской прессы, который состоится в Москве. По его словам, на этом масштабном форуме зарубежных русскоязычных медиа соберется более 300 руководителей СМИ почти из 100 стран мира, и эта площадка представляет особый интерес.