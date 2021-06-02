"Грязные игры". У здания Жогорку Кенеша митингуют представители профсоюзов

В Бишкеке сегодня проходит митинг. Представители профсоюзов вышли к зданию Жогорку Кенеша с требованием включить их в состав согласительной комиссии по скандальному законопроекту "О профсоюзах". На акции собралось порядка 50 человек.

Напомним, ранее президент Садыр Жапаров вернул с возражениями в Жогорку Кенеш законопроект "О профсоюзах", который депутаты приняли 31 марта этого года. После чего парламентарии должны были доработать проект закона и подготовить согласованный вариант. В состав согласительной комиссии необходимо было включить депутатов, представителей кабинета министров КР и профсоюзов.

Однако, как сообщили VB.KG митингующие, этого сделано не было.

"Жогорку Кенеш должен был включить в состав согласительной группы заинтересованные стороны, в том числе, представителей профсоюза. Но социальный комитет во главе с Гулькан Молдобековой игнорируют решение президента. Они для формальности включили одного "непонятного" работника профсоюза, который не имеет никакого отношения к законопроекту, которого мы даже не знаем. Мы требуем включить компетентных сотрудников профсоюза. Если не будет ни одного представителя, Жогорку Кенеш - социальный комитет будет дальше вести свои грязные игры", - заявил редакции председатель профсоюза строителей и промстройматериалов КР Элдияр Карачалов.