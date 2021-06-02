Садыр Жапаров поручил мэру Оша провести законные местные выборы

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров принял мэра города Ош Таалайбека Сарыбашова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров был проинформирован о динамике социально-экономического развития города Ош, ходе реализации комплексных инфраструктурных, социально-экономических проектов. Мэр Таалайбек Сарыбашов рассказал о принимаемых муниципальными органами и соответствующими службами мерах по улучшению и созданию более благоприятных условий для жизни горожан.

Президент отметил необходимость своевременной реализации городских программ развития, имеющих прямое влияние на жизнедеятельность жителей г. Ош.

В числе прочих вопросов, глава государства обратил внимание на предстоящие общественно-политические процессы, в числе которых повторные выборы в местные кенеши в отдельных городах страны. Садыр Жапаров поручил обеспечить полную прозрачность и открытость выборного процесса, недопущение применения административного ресурса со стороны чиновников всех уровней.

Как он заметил, выборы депутатов местных кенешей 11 апреля показали, что отдельные руководители на местах не извлекли уроков из прошлых событий и допустили нарушения, в связи с чем итоги выборов в городах Бишкек, Ош, Токмок были признаны недействительными.

Садыр Жапаров поручил в период подготовки и проведения выборов принять все меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, правопорядка и общественной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований.

Глава государства особо подчеркнул, что любые противозаконные действия с целью оказать влияние на ход выборов со стороны муниципальных и иных служащих будут жестко пресекаться.

Как отметил президент, аналогичные требования будут также применены к городам Бишкек и Токмок.