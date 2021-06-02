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В ДТП в Чуйской области погиб мужчина, еще четверо пострадали

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- Оксана Гут
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В Чуйской области в ДТП погиб мужчина, еще четверо пострадали. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По данным ведомства, сегодня ночью на 114-м км автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт водитель автомобиля Honda Stepwgn не справился с управлением и съехал с дороги.

В результате ДТП пострадали 4 человека, погиб 1 мужчина (Ж.А. 1980 г.).

На место происшествия выехали 4 спасателя из ПСЧ №5. Спасатели достали тело погибшего из покореженного авто и передали сотрудникам МВД. Пострадавшие были доставлены в районную больницу бригадой скорой медицинской помощи.


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URL: https://www.vb.kg/401742
Теги:
ДТП, погибшие, Чуйская область, Кыргызстан, пострадавшие, МЧС
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