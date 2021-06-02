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Исхак Пирматов и Талантбек Узакбаев заключены под стражу на два месяца

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- Оксана Гут
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По делу Кумтора экс-депутаты Жогорку Кенеша Исхак Пирматов и Талантбек Узакбаев заключены под стражу на время следствия.

Постановлением Первомайского районного суда г. Бишкек от 2 июня 2021 года в отношении И.А. Пирматова и Т.М. Узакбаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сроком до 31 июля 2021 года, с содержанием в СИЗО ГКНБ Кыргызской Республики.

Как сообщалось ранее, 31 мая по подозрению в коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке месторождения "Кумтор", были задержаны Талантбек Узакбаев и Исхак Пирматов.

1 июня им было вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 ч.2 (Коррупция) УК КР.


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URL: https://www.vb.kg/401743
Теги:
Исхак Пирматов, Талантбек Узакбаев, Первомайский район, суд, Кыргызстан
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