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Российские военные в Кыргызстане приступили к летнему периоду обучения

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- Евгений Денисенко
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Торжественный митинг прошел на плацу российской авиабазы "Кант", дислоцированной в Кыргызстане. Он был посвящен началу летнего периода обучения личного состава, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ, которому структурно подчинена эта база.

В ходе торжественного построения, которое началось с поднятия Государственного флага Российской Федерации и выноса Боевого знамени соединения, перед военнослужащими выступил командир базы. Он высоко оценил уровень их профессиональной подготовки. И отметил, что благодаря ей с каждым годом повышается слаженность, дисциплинированность и профессионализм личного состава.

По завершении мероприятия помощник командира по работе с верующими отец Александр благословил военнослужащих на выполнение учебно-боевых задач.

Авиабаза "Кант", входящая в состав Объединенной российской военной базы в Кыргызстане, дислоцирована в Чуйской области республики. И является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ, выполняет задачи по обеспечению безопасности воздушного пространства этой организации в Центральноазиатском регионе. На вооружении авиабазы состоят штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

По информации пресс-службы ЦВО, военнослужащие авиабазы постоянно отрабатывают свое мастерство, в том числе, и в рамках различных учений. Так, в апреле звено самолетов Су-25 СМ было переброшено с "Канта" на аэродром "Гиссар" в Таджикистане для участия в совместном тактическом учении на полигонах Харб-Майдон и Момирак. Здесь они обеспечивали поддержку с воздуха совместной группировки войск. И выполнили задачи по поиску замаскированных баз условного противника, нанесению ракетно-бомбовых ударов по мишеням, а также отработали приемы выхода из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов противника.

В ходе розыгрыша тактических эпизодов экипажами было совершено более 20 вылетов, израсходовала около 30 неуправляемых авиационных ракет и произведено бомбометание по условному лагерю бандформирования. От российской стороны к учению было привлечено около 2,5 тысячи военнослужащих и до 400 единиц военной и специальной техники.


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URL: https://www.vb.kg/401744
Теги:
Россия, учения, армия, Кыргызстан
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