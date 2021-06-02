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Базарбай Мамбетов: Канадская компания - варвары

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Общественный деятель и экс-вице-премьер-министр Базарбай Мамбетов в интервью известному журналисту Нарыну Айыпу в программе "Наждак" раскрыл отдельные моменты преступной деятельности канадской компании по Кумтору.

По словам Мамбетова, канадская компания, разрабатывающая золотое месторождение Кумтор, складировала пустую породу прямо на леднике, и высота этих отвалов достигла 90 метров – естественно, что ледник не выдержал и съехал, погибло два человека, под оползнем оказалось много техники и это надо считать варварством.

"Но ни один государственный орган не смог призвать компанию к ответу, потому что все они – и канадская компания, и госорганы Кыргызстана – все были повязаны коррупцией. Кумтор "кормил" кыргызских чиновников, а те закрывали на всё глаза и действовали против интересов собственного государства. Уже в 1992 и 1994 годах, когда было заключено первое генеральное соглашение, президент Аскар Акаев и тогдашние власти предали национальные интересы Кыргызстана, однако даже согласно тому коррупционному соглашению, Кыргызстан должен был иметь 67% прибыли", - отметил он.

Экс-вице-премьер отметил, что первое золото было получено в 1997 и, согласно соглашению, через 10 лет, то есть в 2007 году управление проектом должно было перейти Кыргызстану.

- Однако в последний день 2003 года проект был реструктурирован, вместо канадской компании Камеко появилась Центерра, которая выпустила акции в свободную продажу и доля Кыргызстана упала с 67 до 33%. Это была преступная реструктуризация, - добавил Мамбетов.


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URL: https://www.vb.kg/401750
Теги:
Кумтор, Кыргызстан
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