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Посольство Германии хочет помогать ГСИН обучать осужденных профессиям

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Прошла встреча председателя Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) генерал-майора внутренней службы Аската Эгембердиева с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в КР Моникой Иверсен. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

"В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества и взаимодействия, в том числе, реконструкции и оснащения исправительных учреждений и следственных изоляторов современными инженерно-техническими средствами охраны, реконструкции объектов социально-культурного и коммунального-бытового назначения", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава ГСИН и посол ФРГ говорили о развитии производства и доходоприносящей деятельности в учреждениях и внедрения новых технологий для профессионального обучения осужденных.

Аскат Эгембердиев рассказал о реформах, осуществляемых в уголовно-исполнительной системе республики, которые включают инженерно-технических средств охраны, также меры по обеспечению качественным медицинским обслуживанием сотрудников и специального контингента.

А Моника Иверсен заявила о готовности посольства продолжать с ГСИН сотрудничество, в том числе по оказанию помощи медицинским оборудованием, направленных на совершенствование деятельности сотрудников и профессионального обучения осужденных.


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URL: https://www.vb.kg/401752
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