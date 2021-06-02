Путин поручил усилить меры по поддержке изучения русского языка за рубежом

Владимир Путин поручил Министерству просвещения представить предложения по поддержке изучения русского языка за рубежом. Такой пункт содержится в списке опубликованных на сайте Кремля поручений российского лидера по итогам недавнего совещания с членами правительства.

"Министерству просвещения Российской Федерации представить предложения о дополнительных мерах поддержки изучения русского языка за рубежом", - говорится в документе. Ответственным назван глава Минпроса Сергей Кравцов, доклад по исполнению распоряжения должен быть представлен до 15 июля текущего года.

Выступая на упомянутом совещании 13 мая, Владимир Путин призвал уделить должное внимание поддержке изучения русского языка в странах ближнего зарубежья. "По поводу возможности учиться в наших вузах талантливым молодым людям из ближнего зарубежья: очень важная составляющая нашей совместной работы с партнерами по СНГ. Но в этой связи, конечно, нам нужно уделять должное внимание развитию русского языка в этих странах, поддержке изучения русского языка", - подчеркнул глава государства.

"Я попросил бы Сергея Сергеевича Кравцова представить дополнительные предложения, потому что то, что делается сегодня, явно недостаточно. Да, мы работаем по этому направлению, но, повторяю, можно сделать и нужно сделать гораздо больше, чем мы делаем это сегодня", - добавил Владимир Путин.

Общаясь 2 февраля с лауреатами конкурса "Учитель года России – 2020", президент РФ также отмечал, что русский язык - не просто государственный язык, а язык межнационального общения, который, подобно инфраструктуре в экономике, объединяет все государства независимо от этнической принадлежности каждого из граждан.

В ходе состоявшейся 24 февраля текущего года в Москве встречи с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым Владимир Путин назвал "чрезвычайно важным" для двусторонних отношений то, что в республике "сохранили государственный статус русского языка".

"Это важно и для нас…и для граждан Кыргызстана, - сказал президент РФ, - поскольку даёт определённые преимущества на рынке труда в России – не требует дополнительных экзаменов, не создаёт дополнительных сложностей для кыргызстанцев, которые приезжают в Российскую Федерацию".

"Хочу выразить надежду на то, что мы вместе будем это поддерживать, - продолжил российский лидер. - Со своей стороны будем делать всё для того, чтобы реализовать возможности для кыргызстанцев изучать русский язык у себя на родине. Определённые планы у нас здесь есть, и мы тоже будем над этим работать".