Женщине, выпившей уксус в Бишкеке, провели уникальную для КР операцию

Два месяца назад в Бишкеке была проведена уникальная для Кыргызстана операция. В медицинском центре КГМА бригада врачей под руководством онколога-хирурга Бакыта Токтоказиева произвели замену поврежденного пищевода 21-летней женщине методом лапароскопической операции, то есть без вскрытия груди.

По словам Бакыта Токтоказиева, заведующего отделением хирургии Медицинского центра Кыргызской государственной медицинской академии открытые операции по замене пищевода проводились в Кыргызстане и раньше то есть, в прошлом кыргызские профессора использовали открытую хирургию для замены пищевода. Однако это первый случай создания нового органа с помощью лапароскопической хирургии, то есть, не открывая брюшную полость пациента, через отверстия размером до одного сантиметра.

"Хотя, подобные операции проводятся в развитых странах мира, однако в соседних странах информации, специальные публикации о нем не обнаружил. Многие делают пищевод из толстой кишки пациента, чтобы заменить поврежденный орган. В связи с тем, что пищевод считается самой сложной частью пищеварительной системы, переходящая от шеи к легким, а затем к желудку. Мы же вырезали часть желудка и собрали пищевод, так как, желудок считается толстым и качественным материалом. Операция длилась 11 с половиной часов. На первом этапе сделали отверстие в брюшной полости, отрезали часть желудка, из него сделали искусственный пищевод. То, что происходит внутри человека, можно увидеть на экране. Для вырезания и сшивания органа использовались одноразовые инструменты. Когда протез был готов, мы сделали канал для его замены и поместили его туда. На втором этапе удалили непригодную, для использования пищевод. На третьем же этапе, проделали отверстие в шее и вытащили непригодный орган и заменили искусственным пищеводом сделанный из части желудка" - рассказывает Токтогазиев.

Следует отметить, пациентка - 21-летняя жительница Джалал-Абада. Она, поссорившись с мужем, выпила уксус. В течение 2-3 месяцев обгоревший пищевод полностью закупорился. Когда она не могла глотать отправилась в больницу. Для питания пациента врачи ввели трубку в желудок. Прежде чем она пришла в Медицинский центр КГМА, она потеряла более 20 кг.

После трансплантации пациентка была госпитализирована на месяц. Сама операция прошла успешно, никаких препятствий не было. Сейчас, пациентка жует и принимает пищу, но в малом количестве. Конечно, восстановление требует времени.

Пресс-служба КГМА