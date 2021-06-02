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Военные КР примут участие в Московской конференции по безопасности

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- Евгений Денисенко
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Очередная, уже девятая по счету Московская конференция по международной безопасности пройдёт в российской столице 22 - 24 июня. Участие в ней, как и прежде, примут и представители Кыргызстана.

О подготовке к форуму рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил страны, которое прошло в Национальном центре управления обороной. По словам министра, на конференцию приглашены главы оборонных ведомств 119 стран и более 150 российских и иностранных экспертов. В ходе работы планируется обсудить вопросы стратегической стабильности, глобальной и региональной безопасности в Европе, Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, сообщили в МО РФ.

Отдельной темой дискуссии станет участие военных ведомств в борьбе с пандемией COVID-19. Конференция, как подчеркивается, пройдёт с соблюдением всех санитарно-эпидемических норм.

В обнародованном ранее обращении к участникам IX Московской конференции по международной безопасности Сергей Шойгу отметил: "Пандемия COVID-19 внесла существенные изменения в систему международных контактов, обострила ряд прежних противоречий. На наших глазах происходит формирование нового миропорядка и форм взаимодействия в сфере безопасности".

"В прошлом году, - продолжает министр, - из-за пандемии диалог руководителей оборонных ведомств и профильных экспертов фактически был затруднен. Многие международные мероприятия, включая Московский форум, были отменены. В 2021 году намечаются позитивные тенденции в преодолении новой коронавирусной инфекции. Вакцинация населения и опыт медиков позволят расширить контакты между странами и континентами, обеспечить возможность прямого диалога".

В программу предстоящего форума, по словам Сергея Шойгу,включены "наиболее актуальные вопросы современной повестки глобальной и региональной безопасности, в решении которых ключевая роль принадлежит оборонным ведомствам", "традиционно будут обсуждаться наиболее актуальные проблемы и тенденции в сфере международной военной политики". Министр обороны РФ пригласил к участию в конференции глав военных ведомств, руководителей международных организаций, представителей экспертного сообщества и академических кругов.

Участниками прежних таких форумов традиционно становились и представители Вооруженных сил Кыргызстана. Ранее Сергей Шойгу заявлял, что военное сотрудничество обеих стран "динамично развивается". "Осуществляется совместное планирование применения российско-киргизской коалиционной группировки войск, а также их практическое взаимодействие в ходе различных учений", - отмечал министр обороны РФ. По его словам, Россия оказывает Кыргызстану помощь в укреплении национальных вооружённых сил, наращивает боевой потенциал своей военной базы, дислоцированной на территории республики.


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URL: https://www.vb.kg/401758
Теги:
Россия, армия, Кыргызстан
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