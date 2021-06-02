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Кыргызстан открыт для туристов. Главное - наличие справки о сдаче ПЦР-теста

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане стартовал туристический сезон. В прошлом году из-за пандемии коронавируса сфера туризма понесла серьезные убытки, в связи с чем в этом году страна с нетерпением ждет как внутренних, так и внешних туристов. Разумеется, при соблюдении санитарных норм.

Накануне прошла информация, что Кыргызстан намерен принимать иностранных туристов только при наличии прививки от COVID-19. Однако, уже сегодня Республиканский штаб КР опроверг это заявление, отметив, что туристам из-за рубежа достаточно иметь отрицательный ПЦР-тест.

Редакция VB.KG решила уточнить порядок въезда иностранцев для отдыха в страну у заместителя директора департамента туризма при Министерстве экономики и финансов КР Кыял Кенжематовой.

По ее данным, в Кыргызстан могут заезжать наземным путем, в том числе для туризма, граждане 33 стран. Авиасообщение же открыто со всеми странами мира.

"На этой неделе будет принят алгоритм действий туристов по передвижениям по Кыргызстану. Документ уже утвердили в Министерстве экономики и финансов, Министерстве здравоохранения и Министерстве транспорта и дорог. Осталось его утвердить аэропорту "Манас" и Государственной пограничной службе Кыргызской Республики", - сообщила Кенжематова.

Кыргызстан могут посещать как вакцинированные от коронавируса туристы, так и невакцинированные. В случаи с последними - им просто необходимо иметь на руках справку с отрицательным результатом ПЦР-теста.

"В настоящее время в страну могут прибывать все не зависимо от того, сделали они вакцину от коронавируса или нет. Главное - наличие ПЦР-справки. А согласно разработанного алгоритма действий мы освобождаем вакцинированных туристов от предоставления справок. С момента вступления документа в силу вакцинированные туристы будут должны показать только свой паспорт вакцинации. При этом справка о наличии антител не освободит путешественников от сдачи ПЦР-теста", - объяснила замдиректора департамента туризма.


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URL: https://www.vb.kg/401763
Теги:
вакцина, правительство, туризм, Кыргызстан, Туристический сезон, карантин, Министерство культуры и туризма
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