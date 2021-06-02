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ВОЗ одобрила вторую китайскую вакцину от коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения одобрила для использования в чрезвычайных случаях вакцину от коронавируса китайского производителя Sinovac Biotech. Об этом на брифинге сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

"Сегодня я рад объявить, что вакцина компании Sinovac CoronaVac была внесена в реестр ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях после того, как была признана безопасной, эффективной и гарантированно качественной", - заявил Гебрейесус.

Он отметил, что простые условия хранения Sinovac делают ее подходящей для стран с ограниченными ресурсами. "Сейчас критически важно быстро доставить это средство спасения людям, которые в нем нуждаются", - подчеркнул директор ВОЗ.

Sinovac стала второй китайской вакциной, одобренной организацией. Первым в начале мая ВОЗ разрешил применять в экстренных случаях препарат компании Sinopharm. Ранее организация внесла в список разрешенных вакцины от Pfizer/BionTech, Moderna, Johnson & Johnson, а также две вакцины от компании AstraZeneca, разработанные совместно с Оксфордским университетом и Южной Кореей.

В начале мая в ВОЗ заявили, что в июне-июле этого года дадут оценку безопасности первой российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". "Мы ожидаем, когда появится полное досье и будет подтверждено соответствие необходимым критериям для клинических испытаний и производства, чтобы технические эксперты провели оценку вакцины в конце июня, но более вероятно - в июле", - сообщала эксперт организации Марианджела Симао.

Гебрейесус говорил, что для вакцинации большей части взрослого населения планеты в следующем году понадобится $35–45 млрд. Эти деньги нужны дополнительно к $19 млрд, которые требуются на реализацию программы ACT Accelerator, запущенной ВОЗ для борьбы с пандемией. Директор ВОЗ отмечал, что профинансировать эти потребности могут страны G7.

Гебрейесус привился от коронавируса 12 мая. Он сделал это в клинике Женевы, где находится штаб-квартира ВОЗ. При этом он не сообщал, инъекцию какой именно вакцины он сделал.

Источник:rbc.ru


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URL: https://www.vb.kg/401769
Теги:
вакцина, ВОЗ, Китай
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