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Юные кыргызстанцы отправятся в Петербург на форум "Дети Содружества"

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- Евгений Денисенко
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Международный культурно-образовательный форум государств СНГ "Дети Содружества" будет проходить с 20 по 29 июня в Санкт-Петербурге. В нем планируется участие делегаций из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Таджикистана, сообщили в Межпарламентской Ассамблее (МПА) СНГ.

Именно она выступила организатором этого события, при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств СНГ и администрации северной столицы. А начало такой традиции было положено в 2013 году в Кыргызстане, когда в пансионате на берегу озера Иссык-Куль по инициативе Жогорку Кенеша КР и при поддержке МПА состоялся первый форум. В рамках него прошли Международный творческий фестиваль "Созвездие школьников СНГ", круглый стол "Духовность и диалог культур - основа единства и развития", семинар для педагогов "Портрет учителя", выставка-презентация школьных проектов.

Девизами второго форума в 2014 году стали "Экологическая культура и экология межкультурного диалога", третьего (2015) – "Дети Содружества - наследники Великой Победы" (был посвящен 70-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне), четвертого (2016) - "Тематический год страны", когда каждая делегация презентовала свой рекламно-информационный проект - визитную карточку страны: видеоролики, коллажи, плакаты, танцевальные номера и театральные постановки, рассказывающие о культурных традициях народа.

В 2017 году очередной форум посетила председатель Совета МПА СНГ, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, участники также встретились с молодыми депутатами из стран Содружества - членами Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ.

Главным направлением работы форума в нынешнем году, объявленном в СНГ Годом архитектуры и градостроительства, станет проектная деятельность делегаций на темы "Наш объект ЮНЕСКО" и "Модель ЮНЕСКО". Участники представят объекты культурного наследия своих стран, требующие внимания со стороны ЮНЕСКО, и подготовят проект создания детской организации ЮНЕСКО в рамках Содружества.

Основные события пройдут на базе детского оздоровительного комплекса "Буревестник". Программой предусмотрены культурные, просветительские и спортивные мероприятия, участники посетят значимые исторические объекты и образовательные учреждения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, побывают на празднике выпускников "Алые паруса".

Основная цель форума, рассказали в Межпарламентской Ассамблее СНГ, - "создание интернациональной площадки для воспитания детей и молодежи в духе добрососедства и сотрудничества, формирование кадрового резерва Содружества". Всего же за время существования проекта в форуме, по информации МПА, приняли участие более 600 школьников из девяти государств СНГ – Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана.


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URL: https://www.vb.kg/401770
Теги:
дети, Россия, Кыргызстан
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