Омурбек Бабанов проведет в СИЗО два месяца

По делу Кумтора экс-премьер-министр Омурбек Бабанов заключен под стражу.

Напомним, 31 мая он был задержан по подозрению в коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке месторождения "Кумтор". Ему было вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 ч.2 (Коррупция) УК КР.

Сегодня состоялось заседание Первомайского районного суда Бишкека по избранию Омурбеку Бабанову меры пресечения.

Так, в связи с решением суда он проведет два месяца в СИЗО ГКНБ.

Также, отметим, ранее, суд решил, что задержание экс-премьера было законным и обоснованным.

Ранее по делу Кумтора решением суда в СИЗО ГКНБ на 2 месяца были водворены экс-депутаты Жогорку Кенеша Исхак Пирматов и Талантбек Узакбаев.