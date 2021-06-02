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Омурбек Бабанов проведет в СИЗО два месяца

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- Оксана Гут
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По делу Кумтора экс-премьер-министр Омурбек Бабанов заключен под стражу.

Напомним, 31 мая он был задержан по подозрению в коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке месторождения "Кумтор". Ему было вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 ч.2 (Коррупция) УК КР.

Сегодня состоялось заседание Первомайского районного суда Бишкека по избранию Омурбеку Бабанову меры пресечения.

Так, в связи с решением суда он проведет два месяца в СИЗО ГКНБ.

Также, отметим, ранее, суд решил, что задержание экс-премьера было законным и обоснованным.

Ранее по делу Кумтора решением суда в СИЗО ГКНБ на 2 месяца были водворены экс-депутаты Жогорку Кенеша Исхак Пирматов и Талантбек Узакбаев.


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URL: https://www.vb.kg/401772
Теги:
ГКНБ, Кумтор, СИЗО, Омурбек Бабанов, Кыргызстан, Арест
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