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Прочти стихотворение Александра Пушкина на любом языке и отправь на марафон

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- Светлана Лаптева
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Только сегодня и завтра можно стать участником поэтического марафона, который проходит во всем мире. Так любой кыргызстанец и житель планеты сможет стать участником второго ежегодного литературного фестиваля, который проводится в Международный день русского языка - 6 июня. В этот день, напомним, родился великий русский поэт Александр Пушкин.

В этом году 6 июня Русский Дом в Лондоне (Федеральное агентство "Россотрудничество") и Благотворительный фонд "Пушкин – всему миру" проведут международный литературно-музыкальный видео-марафон в режиме онлайн, в ходе которого деятели культуры, лингвисты, музыканты, мировые звезды поговорят о значении наследия великого поэта в современном мире и исполнят его произведения на своих родных языках.

Художественный руководитель проекта и его ведущий – Джулиан Генри Лоуэнфельд – американский и российский поэт, драматург, композитор и известный переводчик произведений Пушкина на английский язык, награжденный медалью Пушкина в 2020 году за большой вклад в изучение и сохранение российского культурного наследия.

Видео-марафон начнется 6 июня в 11.00 BST (13.00 по московскому времени (GMT+3)). Для предварительной регистрации – перейдите по ссылке.

Для тех, кто хочет стать участником конкурса, присылайте ссылку на ваше видео, которое должно быть выложено на Youtube или Vimeo (желательно до 5 минут, не более 10 минут) до 3 июня 19.00 на почту:info@pushkin-fund.ru.

В Кыргызстане проживают представители различных народов и национальностей - пусть на всех языках прозвучат стихотворения поэта! Выполните все условия марафона - прочтите стихотворение на своем родном языке.

Помним, что во время съемки не должно быть шумовых помех. Снимать против солнца - нежелательно. И камеру телефона держим при съемке горизонтально.

Редакция VB.KG готова также поддержать такую поэтическую акцию: присылайте свои видео и нам!

Вы можете снять, как читают Пушкина ваши соседи, друзья, прохожие. Читаем с душой, со смыслом, с задоринкой и грустинкой. Не стесняемся, берем томик Пушкина и начинаем читать в свое удовольствие! В память и с уважением к таланту и жизнелюбию поэта!


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URL: https://www.vb.kg/401780
Теги:
конкурс, русский язык, поэт, Кыргызстан
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