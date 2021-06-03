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Кыргызстанцы в Москве хотят помочь отечественному легпрому

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- Евгений Денисенко
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Возможности продвижения на российские рынки продукции легкой промышленности Кыргызстана обсудили в Москве представители диаспоры с заместителем министра энергетики и промышленности КР Бакытом Дегенбаевым. Их встреча, организованная при содействии посольства КР в РФ, прошла в столичном бизнес-центре "Авиаплаза"

Как рассказали в посольстве, к диалогу были приглашены предприниматели-соотечественники в России, осуществляющие свою деятельность в области легкой промышленности. В их числе - представители ведущих диаспоральных объединений, таких, как "Кыргызский конгресс", "Кыргыз биримдиги" и другие, члены Международной ассоциации предпринимателей, учрежденной здесь в свое время кыргызстанцами. Главной темой стало укрепление взаимодействия диаспорального делового сообщества с государственными структурами Кыргызстана, профильными предприятиями в сфере текстильного и швейного производства.

Бакыт Дегенбаев проинформировал о состоянии отрасли в республике, планах по ее развитию и поддержке предпринимателей-кыргызстанцев, специализирующихся на этом направлении. И подтвердил готовность ведомства к активному сотрудничеству с ними в целях, в том числе, расширения экспорта соответствующей продукции из КР в РФ. Собеседники поделились своими соображениями на этот счет, высказали ряд предложений. Достигнута договоренность о налаживании оперативного обмена необходимой информацией, о выработке и реализации совместных инициатив.

Следует отметить, что за последние годы изделия кыргызского легпрома уже завоевали свою нишу на российском рынке, куда из республики поступает до 90 процентов такой продукции. С ней знакомы не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в различных регионах РФ. Этому способствует и участие кыргызстанских швейников в профильных международных выставках, организуемых в России, на которых заключаются новые контракты, расширяется число партнеров из этой и ряда других стран.

Вместе с тем, требует решения и ряд проблем, которые усугубились из-за пандемии и связанных с ней ограничений. Осложнилось приобретение исходных материалов, тканей, фурнитуры, в ряде случаев требуется восстановление партнерских контактов. Одной из проблем кыргызского легпрома остается мелкотоварность. Небольшим швейным цехам, из которых состоит отрасль, затруднительно выполнять крупные заказы. Тем временем в странах ЕАЭС покупатели все больше предпочитают одеваться не на рынках, а в централизованных торговых центрах. Последним, в свою очередь, удобно работать с крупными предприятиями, которые могут обеспечить должное количество и качество продукции.


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URL: https://www.vb.kg/401787
Теги:
посольство, промышленность, Москва, Кыргызстан
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