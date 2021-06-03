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Оперативники ГСИН пресекли попытку передать осужденным 180 гр наркотиков

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- Александра Василькова
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Оперативники учреждения №3 ГСИН совместно с сотрудниками СБНОН МВД по Чуйской области пресекли попытку передачи наркотиков осужденным. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

Уточняется, что в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение каналов переброса на территории учреждения, 2 июня, на территории, прилегающей к учреждению №3, оперативными сотрудниками учреждения совместно с сотрудниками СБНОН МВД по Чуйской области, была пресечена попытка передачи наркотических средств, которые предназначались осужденным отбывающим сроки наказания в указанном учреждении.

Примерно в 14:30 возле учреждения была остановлена автомашина марки "Хонда Фит" белого цвета, в которой находились граждане К.А.К. 1994 г.р., уроженец г. Бишкек, и У.Б.А. 1973 г.р., уроженец Ат-Башинского района, Нарынской области. При досмотре автомашины на заднем сидении был обнаружен и изъят полиэтиленовый сверток, в котором находились наркотические вещества примерным весом 180 грамм.

По имеющейся оперативной информации указанные лица намеревались совершить попытку переброса наркотических средств через основное ограждение учреждения, предназначенное для отдельных осужденных данного учреждения.

В связи с чем, вышеуказанные лица были задержаны и доставлены в Иссык-Атинский РОВД для проведения соответствующих следственных действий.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП.


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URL: https://www.vb.kg/401791
Теги:
ГСИН, наркотики, Кыргызстан, тюрьма
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