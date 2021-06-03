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Лжесотрудник ГКНБ за поиски Орхана Инанды взял машину и $50 тысяч

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- Оксана Гут
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Оперативники криминальной милиции задержали подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере, предлагавшего помощь в поисках пропавшего Орхана Инанды. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

2 июня в ГУВД г. Бишкек с письменным заявлением обратился гражданин Турции М.А. с просьбой принять меры в отношении неизвестного мужчины, который представился сотрудником ГКНБ КР и под предлогом помочь разыскать похищенного гражданина Орхана Инанды, войдя в доверие и обманным путем завладел автомобилем марки "Subaru Impreza" и денежными средствами в сумме 50 000 долларов США.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП ГУВД г. Бишкек и начато досудебное производство по статье 204 ч.3 (Мошенничество совершенное в особо крупном размере) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения активных следственных действий и розыскных мероприятий, а также при реализации введённого плана "Перехват", оперативники криминальной милиции ГУВД столицы и МВД КР вышли на след предполагаемого преступника. По горячим следам сотрудниками столичной патрульной службы милиции был задержан подозреваемый в совершении данного мошенничества - О.Б. 1994 года рождения, уроженец Ошской области, временно неработающий, ранее судимый. Он доставлен в следственную службу и в порядке статьи 98 УПК КР водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек.

При проведении неотложного обыска на месте задержания, у подозреваемого О.Б. были обнаружены и изъяты автомобиль марки "Subaru Impreza", денежные средства в размере 50 000 долларов США, травматический пистолет модели "МПР" со снаряженным магазином и патроны в количестве 6 штук. По месту проживания подозреваемого были обнаружены и изъяты патроны в количестве 12 штук.

В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению возможной причастности задержанного к другим фактам преступлений.

ГУВД г. Бишкек просит быть более внимательными к лицам, предлагающих помощь по оказанию содействия в раскрытии преступлений. В случае появления подобных фактов незамедлительно обратитесь в ближайший отдел милиции и позвоните на круглосуточный короткий номер 102.


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URL: https://www.vb.kg/401792
Теги:
ГУВД, мошенничество, розыск, уголовная ответственность, Бишкек, Кыргызстан
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