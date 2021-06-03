Парк "Ынтымак-2" в Бишкеке будет готов к 15 июня (фото)

На завершающей стадии находится строительство второй очереди парка "Ынтымак", расположенного на пересечении Южной магистрали и улицы Токтоналиева (Душанбинской). По словам строителей, он должен принять первых посетителей 15 июня.

Строительство этого парка началось еще в прошлом году, и должно было закончиться тогда же. Однако из-за пандемии муниципалитету пришлось перенаправить финансирование на другие нужды и темпы работ по созданию новой рекреационной зоны значительно замедлились.

В нынешнем сезоне ситуация немного улучшилась и работа снова закипела. Напомним, над созданием зеленой зоны трудятся муниципальные предприятия "Бишкекасфальтсервис", "Бишкексвет", "Бишкекзеленхоз", а проект подготовлен "Бишкекглавархитектурой".

В настоящий момент на стадии завершения находятся работы по сооружению тротуаров. Одновременно с этим ведется облицовка внутренних стен фонтана гранитным камнем. Параллельно работники создают импровизированный ручеек прохладной аллеи.

Также практически готова детская площадка, которая обзавелась различными качелями. В момент приезда корреспондентов VB.KG строители выгружали спортивные сооружения для детей с ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивная площадка для особенных юных бишкекчан является изюминкой этого парка. Ее подарил городу клуб "Ротари Интернешнл".

Внимание привлекает и амфитеатр, сцена которого выполнена в виде национальной юрты. Над ним установлен навес и наполовину готовы посадочные места для зрителей. С задней части сооружения красуются петроглифы.

Сотрудники "Бишкекзеленхоза" проводят подготовку клумб и газонов, а также завершают прокладку системы полива. В прошлом году они уже вывезли с территории парка мусор и камни, а также подготовили землю на площади более 6,2 гектара.

Кстати, для орошения парка будет использоваться автополивочная система Hunter. В ее основе лежит подвижная штанга, которая появляется только непосредственно при поливе. В остальное время она скрыта на уровне грунта и не портит вид газонной части.

Практически везде установлены светильники, для питания которых под землей проложили 5,7 тысячи метров кабельных линий. Готова и парковка для автомобильного транспорта.

В общем, если строители не будут сбавлять темп, то они должны успеть завершить все работы к намеченному времени.