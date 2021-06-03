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Строительство школ при содействии РФ начнется в Оше, Караколе и Сокулуке

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- Оксана Гут
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 3 июня, принял министра образования и науки страны Болотбека Купешева, сообщает пресс-служба главы государства.

Обсуждены вопросы научного кадрового потенциала, цифровизации системы образования, инвентаризации законодательства в сфере образования и науки, а также текущее состояние и перспективы развития данного сектора.

Глава государства подчеркнул значимость раннего развития и дошкольного образования, которые являются важными этапами в становлении ребенка как личности. Он добавил, что активное развитие детей в первые годы жизни станет хорошей основой для их развития, залогом успешной учебы в школе, дальнейшего профессионального образования и работы.

В этой связи Садыр Жапаров отметил необходимость определить приоритеты, эффективные организационно-педагогические условия, которые будут способствовать дальнейшему совершенствованию и реализации Концепции развития образования в Кыргызской Республики до 2030 года.

Кроме того, учитывая поступающие жалобы от некоторых родителей, глава государства отметил необходимость совершенствования системы электронной очереди в школах, сделав процесс оформления максимально эффективным и прозрачным, особенно в Бишкеке.

"Крайне важно повысить уровень системы образования в целом и доверие населения к ней. Необходимо также внедрение предметов по духовно-нравственному развитию, которые помогут раскрыть принципы и пути воспитания высоконравственной личности путем формирования у нее основных ценностей, духовных ориентиров и убеждений", - подчеркнул президент.

Министр образования и науки Болотбек Купешев проинформировал о том, что в рамках реализации требований Указа "О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности", Концепцией духовно-нравственного развития и физического воспитания школьников и молодежи будут пересмотрены образовательные стандарты и внедрены предметы этики, эстетики, физической культуры и воспитания дошкольников, школьников и студентов с учетом современных требований.

Кроме того, Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики разрабатывает проект "Школьная лига" по развитию спорта, где определены такие приоритетные виды спорта, как футбол, баскетбол и волейбол. Одной из важных задач перед Министерством образования и науки стоит качественное преобразование вузов страны.

Также Болотбек Купешев рассказал на какой стадии находится реализация проекта строительства русскоязычных школ при содействии Российской Федерации.

Так, определено девять населенных пунктов с земельными участками для их строительства. На первом этапе решено начать строительство трех школ: в городах Ош и Каракол и Сокулукском районе Чуйской области.

Далее строительство будет вестись в городе Баткен Баткенской области, Манасском районе Таласской области, городе Нарын Нарынской области, городе Джалал-Абад, Узгенском районе Ошской области и в одном из жилых массивов города Бишкек.

По итогам встречи президент Садыр Жапаров поставил ряд конкретных задач перед министром образования и науки по дальнейшему совершенствованию сферы науки и образования Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/401795
Теги:
Министерство образования, президент, строительство, школа, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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