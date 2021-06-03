Ушел из жизни заслуженный работник промышленности КР Алмаз Рысмендиев

Ушел из жизни заслуженный работник промышленности Кыргызской Республики Рысмендиев Алмаз Асанович.

Некролог

04.08.1941- 02.06.2021

2 июня 2021 года на восьмидесятом году жизни ушел из жизни заслуженный работник промышленности Рысмендиев Алмаз Асанович.

Рысмендиев А.А. прошел путь от инструктора РК ЛКСМ Киргизии до первого секретаря ЦК ЛКСМ Киргизии, был Полномочным представителем Кыргызской Республики в Туркменистане, трижды избирался депутатом Верховного Совета Киргизии X, XI, XII созывов.

За вклад в развитие экономики Кыргызской Республики был награжден рядом государственных наград, в том числе удостоен почетного звания "Заслуженный работник промышленности Кыргызской Республики" будучи директором Государственной инспекции по стандартизации и метрологии при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызстандарт).

Рысмендиев А.А. запомнился ярким, неординарным лидером комсомольского движения, требовательным и прогрессивным руководителем, замечательным наставником для многих поколений, работавших с ним.

Министерство экономики и финансов Кыргызской Республики и Центр по стандартизации и метрологии с прискорбием выражает соболезнования родным и близким Рысмендиева Алмаза Асановича, и разделяет боль и горечь утраты. Алмаз Асанович Рысмендиев навсегда останется в нашей памяти.

А.У. Жапаров, Д.Ш. Иманалиев, К.Б. Мукашев, М.К. Байгончоков, С.М. Рысалиев, А.А. Шамшиев, А.О. Шаршеев, Б.А. Алиев, С.М. Ахматов, Э.Т. Алишеров, Б.Н. Давлесов, Т.С. Айтбаев, О.А. Абдыкалыков, Т. Табылдиев, Ш.Э. Атаханов, Б.Ч. Жанузаков, С.Т. Искаков, А. Салымбеков, Ч. Чукубаева, Т.С. Дюшеев, М.Н. Капаров, Б.К. Шабданов, Г.К. Абдымомунова, Ж.Ж. Чапаев, Э.К. Соороноев Б.А. Нурматов, Д.А. Урманбетов, К.У. Умаров, Г.Э. Салиева, Н.Ш. Алтыбаева, С.Р. Джентаев, З. Токтокуева, Б.А. Нышанбаев, К.Ж. Жуманалиев, К.Ш. Жунушакунов, А.Т. Данияров, А.М. Курманбаев, П.З. Атаханов, С.З. Абдыкеримова, В.В. Балыкин, Д.Т. Айтмурзаева, А.Д. Баялиев, Н.А. Ботоев, А.С. Карымшаков, Г.Б. Сырдыбаева, З.А. Мусуралиева, коллектив Кыргызстандарта.