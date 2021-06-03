Тенгиз Болтурук: Наша цель - превратить "Кумтор" в кузницу кадров

Временный внешний управляющий предприятия "Кумтор Голд Компани" Тенгиз Болтурук на своей странице в соцсети заявил, что "компания, вопреки всевозможным слухам, будет не сокращать, а наоборот, набирать сотрудников".

"Наша цель - превратить "Кумтор" в кузницу кадров для всей горнодобывающей отрасли Кыргызстана. Мы хотим обеспечить Компанию и Кыргызскую Республику резервом кадров, имеющих профессионально-технические и лидерские навыки.

"Кумтор Голд Компани" уделяет большое внимание программам поддержки молодежи, создавая благоприятные условия для применения знаний, получения ценного международного опыта с использованием передовых технологий, а также специальных навыков, и готовит студентов к академическим, а также карьерным успехам по завершению ВУЗов.

Каждый день ко мне лично на приём и по телефону обращаются граждане Кыргызстана по вопросам трудоустройства в компанию "Кумтор". Отмечу, что все доступные вакансии в "Кумторе" будут публиковаться на корпоративном вебсайте Компании. Мы будем набирать сотрудников по конкурсу. Отныне будет обеспечен открытый, прозрачный, справедливый и честный процесс приема на работу в "Кумтор"", - заявил Болтурук.