Эркебаев: Никакие вызовы не помешают дружбе стран-членов ШОС

"Никакие вызовы не помешают дружбе стран-членов ШОС". Об этом заявил в своем выступлении на Форуме народной дипломатии "Развитие Шанхайского духа во имя дружбы народов" председатель совета Ассамблеи народа Кыргызстана, академик Абдыганы Эркебаев.

Форум народной дипломатии, посвященный 20-летию ШОС, проходит в Ухани. Как отмечали его участники, Ухань выбран не случайно местом проведения этой международной встречи. Этот город стал символом стойкости, героизма и человеческой теплоты.

Форум проходит в режимах онлайн и оффлайн с участием Генсека ШОС Владимира Норова, послов, экспертов, представителей бизнеса, ученых, журналистов из стран-членов ШОС, стран-наблюдателей и партнеров по диалогу этой влиятельной международной структуры. Он организован Китайским комитетом ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству, Китайским обществом дружбы с зарубежными странами, народным правительством провинции Хубэй.

Как отметил Абдыганы Эркебаев, нынешний форум – это уникальная площадка для обсуждения вопросов взаимовыгодного сотрудничества. Такие контакты вызывают симпатии народов друг к другу. И эта встреча – новая страничка в истории взаимовыгодного развития Кыргызстана и Китая и всех участников совместного строительства экономического пояса "Один пояс – один путь".

Во время форума проходят несколько панельных сессий, на которых обсуждаются вопросы о развитии "мозговых центров", об объединении усилий в борьбе с коронавирусом и, в частности, в создании сообщества единого здравоохранения человечества, о взаимодействии городов-побратимов, которые могут помогать друг другу в отражении вызовов и предупреждении угроз.

Как известно, у "Пояса и пути" есть пять направлений развития. И, как отмечалось, самое главное – взаимодействие между людьми, иными словами, народная демократия.

В рамках форума в международном конференц-центре "Восточного озера" открылась комплексная выставка "Дом ШОС". Она включает несколько выставок – китайской живописи ста художниц, особенностей и достижений каждой из стран-членов ШОС, стран-наблюдателей и стран-партнеров по диалогу, выставки китайской борьбы с бедностью "Свет надежды", книг, детских рисунков. Состоятся также мастер-классы по йоге и тайцзи, демонстрация чая и кофе.

Эти же мероприятия пройдут 4-6 июня в торговом центре "Диянди Ифан" многомиллионного красивого Уханя.