Погода
$ 84.49 - 84.84
€ 101.07 - 102.57

Эркебаев: Никакие вызовы не помешают дружбе стран-членов ШОС

185  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Никакие вызовы не помешают дружбе стран-членов ШОС". Об этом заявил в своем выступлении на Форуме народной дипломатии "Развитие Шанхайского духа во имя дружбы народов" председатель совета Ассамблеи народа Кыргызстана, академик Абдыганы Эркебаев.

Форум народной дипломатии, посвященный 20-летию ШОС, проходит в Ухани. Как отмечали его участники, Ухань выбран не случайно местом проведения этой международной встречи. Этот город стал символом стойкости, героизма и человеческой теплоты.

Форум проходит в режимах онлайн и оффлайн с участием Генсека ШОС Владимира Норова, послов, экспертов, представителей бизнеса, ученых, журналистов из стран-членов ШОС, стран-наблюдателей и партнеров по диалогу этой влиятельной международной структуры. Он организован Китайским комитетом ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству, Китайским обществом дружбы с зарубежными странами, народным правительством провинции Хубэй.

Как отметил Абдыганы Эркебаев, нынешний форум – это уникальная площадка для обсуждения вопросов взаимовыгодного сотрудничества. Такие контакты вызывают симпатии народов друг к другу. И эта встреча – новая страничка в истории взаимовыгодного развития Кыргызстана и Китая и всех участников совместного строительства экономического пояса "Один пояс – один путь".

Во время форума проходят несколько панельных сессий, на которых обсуждаются вопросы о развитии "мозговых центров", об объединении усилий в борьбе с коронавирусом и, в частности, в создании сообщества единого здравоохранения человечества, о взаимодействии городов-побратимов, которые могут помогать друг другу в отражении вызовов и предупреждении угроз.

Как известно, у "Пояса и пути" есть пять направлений развития. И, как отмечалось, самое главное – взаимодействие между людьми, иными словами, народная демократия.

В рамках форума в международном конференц-центре "Восточного озера" открылась комплексная выставка "Дом ШОС". Она включает несколько выставок – китайской живописи ста художниц, особенностей и достижений каждой из стран-членов ШОС, стран-наблюдателей и стран-партнеров по диалогу, выставки китайской борьбы с бедностью "Свет надежды", книг, детских рисунков. Состоятся также мастер-классы по йоге и тайцзи, демонстрация чая и кофе.

Эти же мероприятия пройдут 4-6 июня в торговом центре "Диянди Ифан" многомиллионного красивого Уханя.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401800
Теги:
форум, ШОС, Абдыганы Эркебаев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  