Россия расширяет авиасообщение с Кыргызстаном

К осуществлению авиаперевозок между РФ и КР подключается еще одна российская компания - ООО "Северный ветер". Об этом сообщили в посольстве Кыргызстана в России.

Данная авиакомпания, по информации посольства, назначена для выполнения регулярных международных воздушных перевозок пассажиров, грузов, багажа и почты по маршруту Кемерово-Ош-Кемерово, с частотой полетов два рейса в неделю. Такое решение принято в целях исполнения поручений высшего руководства Кыргызстана и по итогам переговоров Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в РФ Гульнары-Клары Самат с руководством "Росавиации" на тему увеличения числа авиарейсов между обеими странами. И – в соответствии с межправительственным соглашением о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта от 28 марта 1996 года, последующими договоренностями авиационных властей двух государств

Российская авиакомпания "ООО "Северный ветер", образованная в 2008 году, базируется в московском аэропорту "Шереметьево". И ежегодно входит в десятку крупнейших авиакомпаний страны по количеству перевезенных пассажиров.

В настоящее время рейсы между РФ и КР осуществляют также компании "Аэрофлот", "Сибирь", "Уральские авиалинии", "Азимут", "Авиа Траффик".

Граждане Кыргызстана, как и других стран ЕАЭС, сегодня могут вылететь прямыми рейсами в Российскую Федерацию с использованием мобильного приложения "Путешествую без COVID-19" в следующие города: Москва, Санкт-Петербург, Анапа, Владивосток, Грозный, Екатеринбург, Жуковский, Казань, Калининград, Краснодар, Красноярск, Нижнекамск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Сочи, Уфа, Чкаловский.

Платформа "Путешествию без COVID" упрощает для жителей стран ЕАЭС процедуру перемещения между странами, при этом обеспечивая соблюдение действующих требований. Помимо информации о действующих в той или иной стране Союза санитарно-эпидемических правилах и нормах приложение содержит список верифицированных лабораторий и дает возможность ответственным лицам проверять результаты теста при въезде как визуально (зеленый цвет QR-кода "свежего" теста), так и с помощью стандартного считывателя QR-кодов на любом смартфоне. Приложение разработано Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития. И дает возможность въезжать в Россию через воздушные пункты пропуска, предоставив отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию, отображаемый в мобильном приложении.