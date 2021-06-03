Дело Кумтора: Почему молчат кыргызстанские правозащитники и экологи?

Вчера председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в рамках расследования уголовного дела по Кумтору к ответственности могут быть привлечены и бывшие президенты Кыргызстана.

"Никакого политического преследования в рамках уголовного дела по Кумтору нет. Мы обязаны привлекать к ответственности всех, кто причастен к преступлениям. И мы выполняем свои обязанности. Там премьер-министры, спикеры, депутаты, большие чиновники. Более того, вероятно, мы будем привлекать даже некоторых бывших президентов, так как они имеют прямое отношение к этому. Сегодняшняя власть во главе с президентом Садыром Жапаровым не будет марионеткой в руках Кумтора, мошенников и коррупционеров", - сказал он.

Для арбитражного суда

Очевидно, что власти Кыргызстана серьезно настроены восстановить историческую справедливость, чтобы месторождение Кумтор работало исключительно в интересах нашей страны. Поэтому скорее всего задержания всех причастных к прошлым соглашениям с канадской компанией чиновников и депутатов еще продолжатся.

По мнению политолога Марса Сариева, ГКНБ вызывает их на допросы, чтобы Кыргызстан в арбитражном суде мог что-то представить.

- Сейчас их вызывают на допросы, чтобы выявить эти схемы. Сбор данных идет на арбитражный суд. Если все это выйдет наружу на суде, КР однозначно выиграет процесс, а Centerra Gold Inc. будет нанесен колоссальный репутационный ущерб. Поэтому, они так активно стараются выкрутиться, обанкротив две головные компании. Тем не менее у КР хорошие шансы победить. К слову, анее подобный суд у Centerra Gold Inc. выиграла Монголия. А Узбекистан выиграл подобное разбирательство у британской золоторудной компании, хотя судебная тяжба длилась почти пять лет, - сказал эксперт.

Также политолог отметил, что Centerra Gold Inc. приняла решение о банкротстве "КГК" и "Кумтор Оперейтинг компани", чтобы было невозможно к предприятиям-банкротам предъявить какие-либо санкции или судебные решения.

Что касается арбитражного разбирательства против правительства КР, которое инициировал канадский инвестор, то шансы КР выиграть в этом судебном разбирательстве некоторые эксперты оценивают весьма невысоко, пугают, мол, республика проиграет однозначно. Однако, если Кыргызстану удастся доказать, что в основе всех сделок по Кумтору лежали коррупционные схемы, в которых наши чиновники, политики, депутаты, родственники президентов и их приближенные просили и получали от канадских бизнесменов откаты за продление договоров по Кумтору или за изменение каких-то условий этих соглашений, то победа в арбитраже очень даже возможна.

Где правозащитники?

За последние пару лет в Бишкеке неоднократно проходили митинги и против коррупции, и в защиту экологии, в том числе с участием правозащитных НПО. Также и акция протеста "Антисмог" стала реакцией жителей Бишкека на бездействие властей по улучшению качества воздуха в городе.

В связи с последними событиями в стране по делу Кумтора, когда общественности стали известны огромные масштабы коррупции и колоссальный ущерб экологии, не понятно молчание всех этих правозащитников, которые до этого так рьяно выступали в поддержку экологии. Ведь по словам председателя Государственного комитета по экологии и климату Динары Кутмановой, с 1995 года было разрушено 178 млн кубометров льда из двух ледников - Давыдова и Лысый из-за работы рудника Кумтор.

"178 млн кубометров льда - это загубленные и потерянные запасы льда, которые никогда не восстановятся. Есть устранимые нарушения, есть неустранимые. Как вы знаете, ледники образуются тысячелетиями. То, что они складировали пустую породу поверх ледников, это неустранимые нарушения, так как мы не можем теперь вернуть ледники", - сказала она.

"Молчание" отечественных экологов и правозащитников прокомментировал глава ОФ "Тилекмат- Аке" Тилек Усупов, к которому редакция VB.KG обратилась с этим вопросом.

- Признаться, меня это тоже удивляет. То есть из-за смога в Бишкеке, вырубленных деревьев и урановых рудников организовывались целые митинги, а когда речь идет о коррупции, ущербе нашей стране, загубленных ледниках и отравленной воде, то никто не выступает в защиту. Я начинаю думать, что наши правозащитники и экологи, многие из которых живут на западные гранты, "молчат" из солидарности с посольством Канады и Великобритании, которое, как и правительство Канады, мягко говоря, выразило недовольство действиям кыргызстанских властей, - сказал он.