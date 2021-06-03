Забастовка маршрутников: водители саботируют, мэрия разводит руками

Водители микроавтобусов в очередной раз устроили забастовку и не вышли на линии, чем наглядно продемонстрировали всем горожанам, что рассчитывать на них ни в коем случае нельзя. От этого вида транспорта, по крайней мере, в таком большом количестве, нужно избавляться как можно скорее. Но вместе с этим нужно еще быстрее избавляться от популистов в мэрии, чья бестолковость довела сферу пассажирских перевозок до ее нынешнего состояния.

А что им будет-то?

В минувшую среду водители столичных микроавтобусов массово не вышли на работу, что спровоцировало транспортный коллапс. Он выразился в огромных толпах народа на остановочных площадках и набитых под завязку автобусах и троллейбусах. Дополнением к этому стали неимоверные цены на услуги частных такси.

Обычно, информация о предстоящих акциях протеста распространяется загодя по всем имеющимся средствам массовой коммуникации. Но в этот раз было лишь несколько сообщений в мессенджерах и соцсетях. А потому горожане в большей своей части ни сном, ни духом не знали о готовящейся стачке. Для многих она грянула как гром среди ясного неба.

Ну а тем, кто все же увидел сообщение о предстоящей несанкционированной акции, спутала карты мэрия Бишкека. Ее представители заявили, что в управлении городского транспорта состоялось совещание с фирмами-перевозчиками. Их руководители заверили, что не заинтересованы в раскачивании ситуации. И это действительно так. У фирм есть договорные обязательства перед мэрией, в случае нарушения которых они могут лишиться маршрутов.

Также перевозчики сообщили, что большинство водителей (примерно 90 процентов от общего числа) не планирует митингов. Однако среди них есть 5-10 провокаторов, раскачивающих ситуацию.

От правоохранительных органов в адрес транспортников поступило предупреждение, чтобы они держали своих подопечных в узде. Иначе пригрозили последствиями в рамках законодательства.

Увы, все это не возымело никакого эффекта. И не потому что фирмы-перевозчики ослушались и решили сделать по своему. Нет, просто водители не подчинились требованиям своих руководителей, прекрасно осознавая, что им за это ничего не будет. Ну не пойдет ведь компания на такой шаг, как увольнение всех своих шоферов. А другого варианта тут нет – либо всех, либо никого.

Набитые троллейбусы и обнаглевшие таксисты

В общем, не смотря на уверения муниципалитета, забастовка состоялась. С утра в этот день наша корреспондентская группа проехалась по центральным магистралям, чтобы оценить ее последствия. Мы не встретили ни одного микроавтобуса. Их не было вообще. Хотя мэрия опять же рапортовала, что не вышли на работу 70 процентов подвижного состава. Откуда чиновники черпают такую информацию, непонятно.

Так вот скопление пассажиров на остановках в часы-пик – это нормально. Обычно основной ажиотаж наблюдается с 7 до 8:30 утра. К 9 часам количество желающего уехать народа резко сокращается.

Но не в этот раз. Толпы стояли в ожидании транспорта и в 9, и в 10, и даже в 11 часов. И это притом, что муниципальный транспорт работал без отдыха, который обычно положен после прохождения каждого круга. Не очень помогло подкрепление от администрации аэропорта "Манас", которая выделила собственные автобусы. Их разместили на линии № 100. Да и волонтеры, в лице простых автомобилистов и сотрудников мэрии и ее структурных подразделений, подвозившие горожан совершенно бесплатно, тоже не смогли значимо переломить ситуацию. Хотя за их старания хочется сказать огромное спасибо от лица всех горожан всем этим неравнодушным людям и организациям!

Но, как говорится, кому война, а кому мать родна. Вот и для бишкекских таксистов выходка их коллег с маршрутных линий стала настоящей манной небесной. Они заламывали такие цены, что волосы вставали дыбом. И даже при таком раскладе вызвать машину через таксомоторную компанию было просто невозможно.

"Бомбилы", работающие от бордюра, применили другую схему, работая как маршрутка – подъезжает к остановке, называет направление куда едет, и собирает всех, кому по пути. Потом с каждого берет оплату. И если в начале дня это были скромные 20 сомов, то потом доходило до 50 и 100 сомов с человека. То есть за рейс, который в обычное время стоит 100-120 сомов, таксист брал 300-400.

Им объясняешь, а им…

Мы наведались и на одну из самых больших конечных, расположенных в 12 микрорайоне. Хотели пообщаться с водителями. Ведь во время всех предыдущих забастовок именно там происходили встречи перевозчиков с представителями столичных властей. После них, как правило, недовольные шоферы все же выходили на работу.

Но на площадке стояло от силы десять машин. Их водители спокойно сидели поодаль, рядом с толпой пассажиров, которые не могли уехать. Выглядело это как какая-то насмешка над людьми. На вопросы корреспондента "ВБ" ответили охотно, но ничего нового не сообщили.

- Все подорожало: продукты, хлеб запасные части, горюче-смазочные материалы. И только проезд остался неизменным. А мы ведь такие же люди, как и все остальные. У нас есть семьи, дети, кредиты, аренда и так далее. Мэрия зимой пообещала решить вопрос с тарифом в мае. Сейчас уже июнь, а результата нет, - заявили перевозчики.

Примечательно, что их нисколько не смутил тот факт, что мэрия действительно провела необходимую работу. Но выборы в городской кенеш, который и выносит окончательное решение, признаны несостоявшимися. То есть, сейчас физически нет законодательного органа, который мог бы дать добро на повышение стоимости проезда.

- Уговариваем водителей, говорим, что их поведение напротив только еще больше настраивает горожан против них. Сказали, что Минэкономики уже утвердило проект повышения тарифа. Нужно лишь дождаться новых выборов и шоферы получат желаемое. Но они уперлись и не хотят никого слушать. Большая их часть даже на конечные остановки не приехала. Кто-то среди них пустил слух, что будут бить стекла, - рассказали представители одной из транспортных компаний, с которыми удалось поговорить на конечной остановке.

К слову, на месте дежурило несколько экипажей Патрульной милиции. Правоохранители сообщили, что их распределили по всем конечным на случай каких-нибудь потасовок. Но везде все тихо.

Мэрия лишь развела руками

Ну а в обед состоялась пресс-конференция, на которой вице-мэр Русланбек Акылбеков рассказал о текущей ситуации и о мерах, которые планирует принять муниципалитет. Их, к слову, не так уж и много.

- После прошлой забастовки была образована специальная группа, которая изучила вопрос повышения тарифа и внесла свои предложения – оставить все как есть, либо поднять стоимость проезда до 15 или 19 сомов, - сказал чиновник. – За основу взяли второй вариант. Документ был вынесен на общественное обсуждение, а затем его передали на согласование в Министерство экономики. И буквально за день до забастовки оттуда пришло положительное заключение. Теперь проект будет внесен в горкенеш. Водители не дождались всего чуть-чуть.

- Однако воздействовать напрямую на них муниципалитет не может, так как мы ведем дела с фирмами. При этом мы многократно проводили разъяснительную работу и с администрациями, и с шоферами, объясняли процедуры, сроки и прочие нюансы. Но все-таки компании не выполнили своих договорных обязательств, - заключил Русланбек Акылбеков.

Он лишь подчеркнул, что будут приняты законные меры к провокаторам, которые угрожают всем остальным водителям, требуя не выходить на линии. Но помнится, и в прошлый раз чиновники грозились их найти и покарать. До сих пор, видимо, ищут.

Касательно выхода маршрутников на работу, чиновник сообщил, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече с представителями компаний. Туда, к слову, представителей СМИ решили не пускать. Но обещали обо всем рассказать после ее проведения.

Правда, рассказывать было нечего. На этой самой встрече, которая прошла в среду во второй половине дня, опять обсуждался вопрос повышения тарифа. При этом обе стороны прекрасно понимали – решение может принять только местный законодательный орган. А его нет. При этом мэрия со своей стороны сделала все, что должна была.

По итогу представители компаний пообещали провести разъяснительную работу среди водителей микроавтобусов. Но в четверг утром маршрутные такси на линиях так и не появились.

Очередной меморандум

Русланбек Акылбеков заявил, что в июле в Бишкек должны поступить 350 автобусов, работающих на газе. Это произойдет в рамках недавно подписанного меморандума о сотрудничестве с компанией "Эко пассажирские перевозки". Бизнес-структура приобретает технику, а мэрия со своей стороны предоставляет ей маршруты.

Чиновники рассчитывали, что машины поступят в июне текущего года. Но из-за накладки с поставкой газовых комплектующих сроки пришлось передвинуть на июль.

- Это первая партия. Вообще же фирма хочет закупить примерно 1000 машин и выпустить их на бишкекские дороги. Впрочем, мы тоже изыскиваем средства для покупки автобусов. Так как для полного охвата города нужно примерно 1300-1500 машин, - сообщил вице-мэр.

Все это, конечно хорошо. Да только у нас уже есть пример с компанией "Шыдыр жол kg", которая также хотела завести в Бишкек большое количество техники. Но по факту ее нет. Чиновники и транспортники обвиняют друг друга в невыполнении договоренностей. Но горожанам от этого легче не становится.

Вот и с фирмой "Эко пассажирские перевозки" может произойти тоже самое.

взгляд

После этой выходки перестали поддерживать водителей столичных микроавтобусов даже те немногочисленные горожане, которые не выступали против повышения тарифов. Причем, если предыдущие забастовки еще находили оправдание, так как чиновники действительно не шевелились в решении вопроса тарификации, то у нынешней совершенно нет причин. Мэрия выполнила свое обещание – подготовила проект, провела его через все необходимые процедуры и внесла в городской кенеш. Но разве она виновата, что итоги выборов были аннулированы? Или сами маршрутники живут на Луне и не знают, какая сложилась ситуация в республике?

Без преувеличения можно сказать, что они поступили по-свински, предложив горожанам обходиться своими силами, добираясь до работы или по делам. Причем сделали это подло, исподтишка, застав людей врасплох.

Но надо быть справедливыми до конца и признать, что нынешняя забастовка, как и все предыдущие, это лишь следствие. Причина кроется в популистах из мэрии, которые долгие годы затягивали решение вопроса с повышением тарифа, оправдываясь возможным социальным напряжением. Что получили в итоге? Сейчас нет социального напряжения? Или такое напряжение менее напряженное?

Очень удивляет, что в отечественном законодательстве есть наказание за то, что сделано. Но почему никто не наказывает чинушей за их бездеятельность? Ведь это не меньшее преступление, чем та же коррупция. Сколько поменялось градоначальников за последние десять лет, и никто из них не озаботился вопросом тарифа. Хотя можно было разработать специальный график и повышать раз в год или два таксу всего на один сом. Для горожан это не было бы таким ударом, как резкий скачок сразу на 5 сомов.

Также в столице со времен Тюлеева не нашлось ни одного мэра, который бы вплотную занялся организацией собственного муниципального парка автобусов или троллейбусов, либо созданием условий для частных инвесторов. Техника покупалась лишь изредка, небольшими партиями. Хотя ежегодно можно было приобретать в среднем 100 машин и через 5 лет ситуация в сфере пассажирских перевозок изменилась бы кардинально.

Инвесторов тоже никто не привлекал конкретными условиями, а не красивыми обещаниями. Кроме громких пафосных речей Бишкек ничего не слышал и не видел.

В общем, нынешняя ситуация показала три вещи. Первая. Тариф должен корректироваться постоянно, приводясь в соответствие с текущими реалиями. Вторая, нужно разрабатывать такие механизмы, с помощью которых можно воздействовать на перевозчиков в случае саботажа. Вплоть до наложения огромных штрафов. Ибо все вопросы нужно решать цивилизованными способами. И, наконец, третья, мэрия последнее десятилетие кишит бестолковыми людьми (как среди руководящего состава, так и на уровне исполнителей), от которых нужно не просто избавляться с помощью увольнения, а сажать их в тюрьму за их преступную бездеятельность и откровенную глупость.