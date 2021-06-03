Принимаются заявки для участия в конференции "Изменение климата"

В Кыргызстане пройдет конференция "Изменение климата" с участием отечественных и зарубежных экспертов. Об этом редакции VB.KG сообщил председатель ОО "Всемирная лига граждан и гражданских объединений" Болотбек Батилов.

По его словам, мероприятие продет в режиме онлайн 11 июня в 13.00 по местному времени.

- Перед конференцией стоят следующие задачи. Первое, как мы понимаем климат и какие у нас есть правовые юридические основания? Второе, что является причиной изменения климата? Третье, кто ответственен за изменение климата? – сказал Батилов.

Модератором конференции выступит общественный деятель и глава ОФ "Тилекмат Аке" Тилек Усупов.

Зарегистрировать заявку для участия в мероприятии можно будет по электронной почте batilov@gmail.com либо по телефону +996(708)451374.