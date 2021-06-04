Краевед Петров: Из-за разрушенных мэрией арыков гибнут деревья

Бишкекский ветеран-геолог и краевед, автор нескольких книг по истории Бишкека Владимир Петров постоянно отслеживает ситуацию с небрежным ремонтом тротуаров и оросительной сети на улице Байтик баатыра у "Южных ворот" столицы.

Поставленный Петровым диагноз неутешителен.По его словам, муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" при строительстве тротуара с велодорожкой по западной стороне улицы Байтик баатыра в пределах 9-го микрорайона разрушила старую оросительную сеть и подходы к магазинам и офисам, а также брусчатку остановки "9-й микрорайон".

- Сегодня оставлены без полива придомовые зеленые насаждения вдоль нового тротуара. Вода разливается по мостовой и не попадает к деревьям и газонам. Арыки разрушены, тротуары-подходы к микрорайону порушены. На построенном тротуаре до сих пор не сделана разметка для велодорожки, - негодует Петров.

По его словам, особенно его возмущает следующее. по этой проблеме он неоднократно обращался в СМИ, к руководителям МТУ и Октябрьской администрации, и все безрезультатно.