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В сфере туризма будут продвигать энерго- и ресурсоэффективные технологии

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- Айжан Мамбеталиева
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Проект по продвижению энерго- и ресурсоэффективности в туристической отрасли ПЭРЭТО нацелен на малый и средний бизнес, работающий в сфере гостеприимства. Это - отели, рестораны, кафе, хостелы, гостевые дома, юрточные лагеря.

В прошлом году, когда сотрудники проекта только начали работу, были опрошены 238 владельцев кафе, ресторанов, гостиниц, гостевых домов, санаториев в восьми городах в разных регионах страны. Их спрашивали, знают ли они про энерго- и ресурсоэффективность, применяют ли уже у себя какие-то технологи и хотели бы внедрить их, например, установить солнечные панели, тепловые насосы. Также были проведены встречи с некоторыми банками о том, что необходимо разработать инструменты "зеленого" финансирования, которые помогут малому и среднему бизнесу приобретать энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии.

Этот проект нацелен на снижение расходов предпринимателей с помощью установки энерго- и ресурсберегающего оборудования, такого как тепловые насосы, солнечные коллекторы или панели, биоочистные сооружения, капельное орошение, сенсорные краны и многое другое. Такие зеленые технологии и практики помогут расходовать меньше воды, электроэнергии.

Планируется, что 300 компаний во всех регионах страны предприниматели получат необходимые знания по внедрению энергоэффективности и ресурсобережения. Для них будут проведены тренинги и консультации от специалистов проекта. Пятидесяти компаниям помогут внедрить технологии, которые им наиболее необходимы и помогут сэкономить расходы. В этом месяце в стране откроются десять центров, где предприниматели смогут бесплатно получить консультации от специалистов.

- Туризм, экология и экономика тесно взаимосвязаны. С развитием туризма увеличиваются потоки туристов, в нашу страну больше приезжает иностранных гостей. Даже если речь идет о внутреннем туризме, как сейчас, в местах скопления туристов происходит деградация окружающих земель, загрязнение почвы, воздуха, воды, увеличивается количество отходов, - говорит менеджер проекта ПЭРЭТО Максат Дамир уулу. – Учитывая, что Кыргызстан одной из приоритетных отраслей экономики считает туризм, мы хотели бы, чтобы в нашей стране туризм развивался устойчиво. Это понятие включает в себя несколько компонентов: минимизацию вреда окружающей среде, развитие местного населения и увеличение их доходов, сохранение культурных особенностей той или иной местности.


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URL: https://www.vb.kg/401810
Теги:
туризм, экология, Кыргызстан
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