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Генерал МВД Кемелбек Киязов занял первое место в Иссык-Кульском марафоне

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- Бакыт Басарбек
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Вчера, 3 июня 2021 года, в здании Международного Олимпийского Комитета ( МОК) после окончательного подсчёта Международного Иссык-Кульского марафона ШОС "Run the Silk road- Shanghai Cooperation Organization" на дистанции 42,2 км состоялась торжественная церемония вручения дипломов и медалей победителям в возрастной категории 65 лет и старше, который ранее прошел в Чолпон- Ате с участием более 3000 спортсменов из 35 стран мира. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

"Генеральный Секретарь Федерации лёгкой атлетики Кыргызской Республики Иван Щербаков наградил победителей.

Первое место занял генерал-майор милиции в отставке Киязов Кемелбек Абдыкадырович (время 4 часа 13 минут и 33 секунды) - награждён золотой медалью и дипломом.

Второе место Сыдыков Мендибек (время 4 часа 13 минут и 39 секунд) - награждён серебряной медалью и дипломом.

Третье место Абдазов Турдумамат (время 4 часа 13 минут и 59 секунд) - награждён бронзовой медалью и дипломам.

В результате проверки был дисквалифицирован казахстанский марафонец, который нарушил правила Международного марафона. В ходе проверки было установлено, что он из-за травмы вызвал медиков, получил медицинскую помощь и на скорой помощи доехал почти до финиша.

Ветеран кыргызской милиции, генерал-майор Кемелбек Киязов не является профессионалом, но показал отличный результат среди любителей бега и профессионалов. В настоящее время ему 65 лет. Он участвовал в 3 международных марафонах.

Желаем нашему генералу крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов в спорте и дальнейших побед".


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URL: https://www.vb.kg/401812
Теги:
марафон, награда, Кыргызстан, МВД
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